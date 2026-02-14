„Filiera franceză” în scandalul Epstein. Procurorii din Paris redeschid o anchetă închisă după sinuciderea unui apropiat al afaceristului american

Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Parchetul a precizat că analiza ar putea viza „infracţiuni de diverse naturi, în special cu caracter sexual sau cu caracter financiar”. Instituţia intenţionează să efectueze „o reanalizare integrală a dosarului de instrucţie” privind fostul agent de modele decedat Jean-Luc Brunel.

Acuzat de violuri de mai multe foste modele, acest francez apropiat de Jeffrey Epstein a fost inculpat pentru violuri asupra unui minor. El a fost găsit spânzurat în celulă în 2022, înainte de proces.

Obiectivul este „de a putea extrage orice piesă susceptibilă să fie refolosită util într-o nouă anchetă”, a precizat parchetul, la solicitarea AFP. Procedura a fost închisă în iulie 2023 printr-o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale, din cauza decesului lui Jean-Luc Brunel. „Practic, nicio altă persoană nu a fost inculpată în acest dosar”, a reamintit parchetul din Paris.

Acesta a fost sesizat în vara lui 2019 de adrese ale asociaţiei Innocence en danger şi de o scrisoare a asociaţiei Femme et libre care evoca complicităţi franceze în dosarul privitor la Jeffrey Epstein în SUA. O reclamantă l-a acuzat pe Jean-Luc Brunel că a violat-o în anii 1980, când abia devenise majoră şi lucra ca model.

„Anchetatorii au sintetizat audieri provenite dintr-o procedură americană care dezvăluia că Jean-Luc Brunel era un prieten apropiat al lui Jeffrey Epstein; că oferea slujbe de manechin unor tinere sărace; că s-a dedat la acte sexuale cu tinere minore în SUA, în Insulele Virgine americane, la Paris şi în sudul Franţei”, notează parchetul.

Răspunzând unui apel la martori, mai multe femei au indicat că au participat la petreceri la Paris în cursul cărora erau consumate mari cantităţi de alcool şi de cocaină şi unde mai multe tinere au fost puse în contact cu Brunel. Unele au depus mărturie privind o atmosferă de prostituţie şi droguri şi un climat de violenţe sexuale.

Zece femei l-au implicat pe Jean-Luc Brunel, mai multe afirmând că au fost încurajate să bea alcool şi li s-au impus relaţii sexuale, deşi unele dintre ele nu era încă majore, potrivit ministerului public.

„Una dintre ele l-a descris pe Jean-Luc Brunel drept cel care îi trimitea fete noi lui Jeffrey Epstein, sub pretextul unor şedinţe foto, din Europa de Est sau America latină”, a adăugat Parchetul din Paris.