Un film a explodat pe Netflix. Este o producție românească

Un cuplu caută ceva de văzut la televizor (imagine ilustrativă), FOTO: Dragonimages / Dreamstime.com

Deși a fost lansat doar cu câteva zile în urmă, un film românesc a urcat rapid în topul Netflix.

O comedie românească s-a instalat pe primul loc în top filme pe platforma de streaming, după doar două zile, potrivit Pagina de Media.

Vecina, pe locul 1 în topul filmelor Netflix

„Vecina”, produs de Mircea Bravo, a fost adăugat pe Netflix în data de 21 ianuarie. Filmul a fost lansat în cinematografe anul trecut în luna septembrie.

Inspirat dintr-o experiență reală a lui Mircea Bravo, filmul „Vecina” explorează haosul creat într-un bloc odată cu apariția Doinei, o locatară extrem de conflictuală.

Obsesia ei pentru liniște și apelurile constante la poliție le transformă viața vecinilor dintr-una banală într-un adevărat coșmar.

„Am locuit 10 ani sub teroare. Vecina mea m-a făcut să-mi vând apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin, doar ca să scap. Acum îi mulţumesc. A devenit sursă de inspiraţie pentru Vecina, noua producţie Bravo Films”, a spus Mircea Bravo.

Distribuţia îi reuneşte pe Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz şi, bineînţeles, pe Bunica Lenuţa, personaj deja emblematic pentru publicul lui Mircea Bravo.

Regia este semnată de Cristian Ilişuan, cunoscut pentru filmele „Nuntă pe bani” şi „Moartea în vacanţă”, în colaborare cu Eugene Buică, în rol de co-regizor.

Filme românești pe Netflix



Netflix găzduiește o colecție impresionantă de producții românești, de la seriale de succes difuzate inițial pe Antena 1, precum Adela, Lia, Sacrificiul sau cel mai nou titlu, Iubire cu parfum de lavandă, până la cele mai populare comedii ale momentului.

Fanii lui Mircea Bravo pot viziona Moartea în vacanță, Mirciulică și Nuntă pe bani, în timp ce amatorii de cinema comercial au la dispoziție hituri precum Team Building, Candidatul perfect, Miami Bici sau Retreat Vama Veche.