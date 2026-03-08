Noul film de acțiune SF „War Machine” face furori pe Netflix: a ajuns rapid pe primul loc și în România

„War Machine”, noua producție Netflix, scrisăși regizată de Patrick Hughes, a fost pe ecranele cinefililor din întreagă lume în acest weekend, urcând rapid pe primul loc al clasamentului celor mai urmărite filme în acest moment pe platforma de streaming.

Filmul, care îl are în rol principal pe Alan Ritchson, cunoscut din serialul Reacher, difuzat de Prime Video, a stârnit interes și în România, ajungând în vârful topului la doar o zi de la adăugarea lui pe platforma de streaming, arată datele din 7 martie, furnizat de Flix Patrol.

Filmul de acțiune reprezintă cea mai recentă colaborare dintre Hughes și Netflix după „The Man from Toronto”, cu Kevin Hart și Woody Harrelson, din 2022.

Hughes a mai pus în scenă filme de acțiune, precum „The Expendables 3” și „The Hitman’s Bodyguard” și continuarea acestuia.

„Acest film pare perfect conceput pentru spectatorii care nu au apucat să vadă originalul film Predator sau oricare dintre clonele sale din anii ’80 și ’90”, scrie The Hollywood Reporter, referindu-se la producția din 1987 care îl are în rolul principal pe Arnold Schwarzenegger.

„War Machine” folosește un truc la început

„War Machine” debutează cu una dintre cele mai vizibile tendințe ale erei streamingului – începând cu o explozie pentru a se asigura că spectatorii nu îl opresc, notează ScreenRant.

Actorii Matt Damon și Ben Affleck, protagoniștii filmului polițist de acțiune „The Rip”, au vorbit recent despre acest „truc” și presiunea de a capta atenția spectatorilor încă din primele minute ale unui film produs pentru Netflix.

Alan Ritchson înterpretează comandatul unui pluton de soldați americani care au ghinionul să se întâlnească cu o amenințare din spațiu.

Pentru rolul lui „81”, personajul central, Ritchson a fost nevoit să își forțeze limitele și să depună un efort extraordinar care l-a scos din zona de confort.

Alan Ritchson, pregătire intensă pentru „War Machine”

„A fost greu. Nu o să mint, a fost cea mai mare provocare fizică pe care am avut-o vreodată și a fost momentul în care mi-am pus cel mai mult la îndoială capacitatea de a duce proiectul la bun sfârșit”, a dezvăluit Ritchson pentru The Hollywood Reporter.

Pelicula prezintă etapa finală a selecției pentru o unitate de elită pentru misiuni speciale din armata americană, în timp ce un exercițiu de antrenament în care este angrenată echipa personajului jucat de Ritchson se transformă într-o luptă de supraviețuire.

Părerile privind filmul sunt împărțite, criticii spun că nici carisma lui Alan Ritchson nu îl poate salva, însă internauții spun că merită văzut.

Din distribuție mai fac parte actorii Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale, Jarryd Goundrey și Daniel Webber.