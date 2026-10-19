Filmul atacului cu cuțitul de la școala din Bistriţa. Elevul care și-a înjunghiat profesoara căuta un alt copil / În ce stare sunt victimele

Noi detalii în cazul atacului cu cuțitul de luni dimineață de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa, unde au fost înjunghiați o profesoară și un elev care i-a sărit în ajutor, au fost oferite de inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie.

Atacul cu cuțitul, comis de un elev de clasa a VII-a, a avut loc la prima oră de cursuri, când profesoara preda la o clasă a VI-a.

Martori citați de TimpOnline au declarat că elevul agresor purta cagulă și cască de motociclist. El a bătut la ușa clasei a VI-a, profesoara a deschis, apoi acesta s-a năpustit asupra ei.

De la fața locului, inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie a spus cum s-a produs atacul. Potrivit acestuia, elevul agresor căuta un alt elev, „căruia dorea să îi facă rău”.

„Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul”, a declarat Vasile Șteopoaie, citat de TimpOnline.

„Acel copil are ceva tendințe de radicalizare”

Victimele au fost duse la UPU, fiind în afara oricărui pericol, a precizat Vasile Șteopoaie. Potrivit acetuia, ancheta în acest caz a fost preluată de DIICOT pentru că „se pare că acel copil are ceva tendințe de radicalizare”.

„Elevul respectiv era din această școală, în clasa a VII-a, și s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a, spunând că este de altă religie. Este un eveniment extrem de grav. Le transmit părinților să stea liniștiți, situația este sub control, am suspendat cursurile. Situația va reveni la normal”, a mai spus inspectorul școlar.

În ce stare se află profesoara și elevul rănit

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa au transmis că victimele atacului sunt conştiente şi stabile.

„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani şi un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa. Ambii pacienţi sunt conştienţi, stabili, speriaţi şi se află în curs de investigaţii medicale la UPU-SMURD, respectiv la UPU Pediatrie”, a precizat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Camelia Strungari, citată de Agerpres.