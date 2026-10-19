Un elev de gimnaziu a atacat cu cuțitul o profesoară la o școală din Bistriţa. Un alt elev care a sărit în ajutor, rănit și el

O profesoară de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa a fost înjunghiată, luni dimineaţa, de un elev de clasa a VII-a. Un alt elev, care a sărit în ajutorul profesoarei, a fost și el rănit. Elevul agresov a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acestora, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud, citat de Bistrițeanul.

Incidentul a avut loc în prima oră de cursuri.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora”, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

Elevul de clasa VII-a fusese transferat de curând de la altă școală. El și-a înjunghiat profesoara de matematică în zona capului, potrivit Bistrițeanul.

Martori citați de TimpOnline au declarat că elevul purta cagulă și cască de motociclist. El a bătut la ușa unei clase, profesoara a deschis, apoi acesta s-a năpustit asupra ei și a început să o lovească în zona capului, inclusiv cu un cuțit tip macetă. Un elev din clasă a intervenit pentru a-și salva profesoara, fiind și el rănit.

Nu este clar momentan motivul atacului.

Profesoara a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Colegul rănit a primit îngrijiri la fața locului, iar apoi a fost și el transportat la spital.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Bistrița, precum și polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

„Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a precizat poliția.