Filmul de comedie care a impresionat în cinematografe în acest an este acum pe val în streaming

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a fost considerat unul dintre cele mai așteptate filme de comedie ale acestui an, statut pe care și l-a confirmat după lansarea în cinematografe. Succesul său e acum la fel de mare după lansarea în streaming, scrie revista Variety.

Lungmetrajul cu Meryl Streep și Anne Hathaway în rolurile principale a înregistrat 15,2 milioane de vizionări la nivel global în primele cinci zile de la lansarea pe Disney+ și Hulu, cele două platforme de streaming deținute de Disney.

Acest total, calculat prin împărțirea numărului total de ore de vizionare la durata de 119 minute a filmului, face ca această continuare a lungmetrajului original din 2006 să marcheze cel mai mare debut al unui film live-action pe platformele de streaming ale Disney din ultimii doi ani.

Precedentul film care s-a bucurat de un asemenea succes în streaming pe platformele Disney a fost filmul „Deadpool & Wolverine” din 2024.

Lungmetrajul respectiv a fost, de asemenea, al doilea film ca încasări obținute în 2024 (1,3 miliarde de dolari). A avut în față doar lungmetrajul de animație „Inside Out 2”, o altă producție care poate fi văzută în streaming în România pe Disney+.

La fel ca „Deadpool & Wolverine”, și „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut mai întâi o lansare de mare succes în cinematografe înainte de a ajunge pe platformele de streaming.

Filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a fost unul dintre cele mai vizionate în 2026

Noul film a încasat în America de Nord 220,6 milioane de dolari, la care s-au adăugat alte 470,8 milioane în restul lumii pentru un total impresionant de 691,4 milioane de dolari la nivel mondial.

Succesul a fost cu atât mai mare cu cât popularitatea genului de comedie în sălile de cinema a intrat într-un declin prelungit în ultimul deceniu, multe producții fiind lansate acum direct în streaming.

În prezent, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” este pe poziția a șasea în topul încasărilor obținute în 2026, depășind chiar și „Project Hail Mary” (684 de milioane), filmul S.F. cu Ryan Gosling adesea descris drept primul „blockbuster” autentic apărut anul acesta.

Alături de Meryl Streep și Anne Hathaway, în rolurile lor din filmul original apărut cu două decenii în urmă au revenit, de asemenea, Stanley Tucci și Emily Blunt. Acestora li s-au alăturat nume noi precum Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley, B.J. Novak și alții.

„Andy Sachs (Hathaway) se reîntâlnește cu Miranda Priestly (Streep), în timp ce amândouă încearcă să-și gestioneze carierele pe fondul declinului industriei tradiționale a revistelor tipărite”, notează descrierea scurtă de pe IMDb pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”.