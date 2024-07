Filmul „Inside Out 2” spulberă un nou record și devine lungmetrajul de animație cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei

Actorii care au dat voce personajelor din filmul „Inside Out 2” (FOTO: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia)

Lungmetrajul „Inside Out 2”, produs de Pixar și Disney, a depăşit „Frozen II” şi a devenit filmul de animaţie cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei, informează revista Variety, citată de Agerpres.



La şase săptămâni după lansare, filmul Inside Out 2 a obţinut încasări de 601 milioane de dolari în box-office-ul nord-american şi încasări de 861 de milioane de dolari în box-office-ul internaţional, ajungând astfel la încasări totale de 1,46 miliarde de dolari la nivel mondial.

Filmul Frozen II a depăşit pelicula originală Frozen din 2013 şi a obţinut încasări de 1,45 miliarde de dolari în perioada proiecţiilor sale în cinematografele din lumea întreagă în anul 2019.



Jurnaliştii de la Variety menţionează că remake-ul filmului The Lion King, lansat de Disney în 2019, a înregistrat încasări globale de 1,65 miliarde de dolari, dar din punct de vedere tehnic este un film generat pe calculator, iar studioul american l-a înscris în categoria producţiilor live-action. Din acest motiv nu este inclus pe lista filmelor de animaţie.



În ceea ce priveşte încasările globale obţinute din vânzările de bilete, Inside Out 2 tocmai a depăşit Barbie (1,445 miliarde de dolari), filmul cu cele mai mari încasări în 2023, şi ocupă locul al 13-lea în clasamentul celor mai profitabile lungmetraje din istorie.

Filmul „Inside Out 2” a spulberat mai multe recorduri în materie de încasări

Printre alte recorduri stabilite, acest sequel realizat de studioul Pixar al grupului Disney este totodată filmul de animaţie care a depăşit cel mai repede pragul de 1 miliard de dolari, realizând această performanţă în doar 19 zile după lansare.

De asemenea, Inside Out 2 este filmul cu cele mai mari încasări din anul 2024 până în prezent şi singurul lungmetraj din 2024 care s-a alăturat clubului „miliardarilor” (filme cu încasări de peste un miliard de dolari).



Succesul său din cinematografe se datorează mai multor factori, inclusiv impresiei bune lăsate de pelicula originală din 2015, recomandărilor transmise pe cale orală de spectatori şi faptului că se adresează fiecăreia dintre cele patru mari categorii de public (femei, bărbaţi, persoane sub 25 de ani şi persoane peste 25 de ani). Mai simplu spus, este un film pentru toată familia.



Filmul Inside Out din 2015 a obţinut încasări de 858 de milioane de dolari în box-office-ul mondial, însă continuarea sa din 2024 a depăşit această performanţă în doar câteva săptămâni.



Noua peliculă, care se adresează publicului general şi poate fi vizionată fără restricţii de vârstă, a avut un buget de producţie de 200 de milioane de dolari şi a ajutat studioul Pixar să îşi revină după o serie de eşecuri de box-office.

Spectatorii şi criticii de specialitate au fost fermecaţi de acest sequel, iar recomandările pozitive transmise pe cale orală au acţionat ca un stimulent important pentru vânzările de bilete.



Lansat la aproape un deceniu după pelicula originală, Inside Out 2 prezintă ceea ce se petrece în mintea personajului Riley, devenită între timp adolescentă şi ale cărei emoţii familiare – Bucurie (Amy Poehler), Tristeţe (Phyllis Smith) şi Furie (Lewis Black) – îi influenţau covârşitor comportamentul.

În timp ce se îndreaptă spre o tabără de vară, o serie de emoţii noi, precum Anxietatea (Maya Hawke), Invidia (Ayo Edebiri), Stânjeneala (Paul Walter Hauser) şi Nostalgia (June Squibb), încep să apară şi să îi inducă o energie haotică.

