Filmul epopee „Odiseea” va fi filmat pe o insulă de legendă / Netflix a anulat serialul „The Sandman” / Următorul „Game of Thrones” va fi diferit într-un aspect cheie

Regizorul Christopher Nolan a ales o insulă de legendă a Italiei pentru filmările la filmul său epopee „Odiseea”, bazat pe scrierile lui Homer, Netflix a ales să anuleze serialul „The Sandman” după noile acuzații împotriva autorului Neil Gaiman, în timp ce George R.R. Martin oferă indicii interesante despre următorul serial HBO bazat pe scrierile sale. În rubrica „Nerd Alert” de weekendul acesta mai poți citi despre noul film „Resident Evil” aflat în lucru la Hollywood, următorul roman anunțat de scriitorul american Dan Brown și ultimele informații legate de jocul video „Civilization VII” înainte de marea lansare ce va avea loc peste câteva zile.

Filmul epopee „Odiseea” va fi filmat pe o insulă de legendă

Ce faci după ce ai câștigat în sfârșit primul Premiu Oscar din carieră, filmul cu care ai făcut asta a obținut încasări cu mult peste toate așteptările, iar contul tău bancar a crescut cu o sumă uriașă în urma succesului respectiv? Pentru unii, răspunsul ar fi să te culci măcar puțin pe laurii gloriei. Pentru regizorul Christopher Nolan răspunsul e însă să te întorci la clasici, sau la Grecia clasică, pentru a fi mai exact. Despre faptul că următorul său film va fi o adaptare pentru marile ecrane a poemului epic Odiseea atribuit lui Homer am aflat înspre finalul anului trecut.

Săptămâna aceasta am aflat de la revista Variety că filmările părții siciliene din Odiseea lui Nolan vor începe peste aproximativ două luni pe insula Favignana, locul unde unii cercetători cred că Homer l-a plasat pe Odiseu acostând alături de echipajul său pentru a frige capre și reface proviziile. Insula face parte din arhipelagul Egadi, situat în largul coastei de nord-vest a Siciliei. Favignana este considerată una dintre cele mai plauzibile variante pentru mitica Eolia, insula plutitoare condusă de Eol, zeul vânturilor și regele insulei ce îi poartă numele.

Insula Favignana e una dintre cele 3 insule Egadi, FOTO: Peter Hermes Furian / Dreamstime

În Odiseea lui Homer, Eol i-a oferit lui Odiseu un sac ce conținea aproape toate vânturile, pentru a-i asigura o călătorie sigură spre casă. Însă, când erau aproape de Itaca, oamenii lui Odiseu, crezând că sacul ascundea o comoară, l-au deschis, iar vânturile i-au împins înapoi spre Eolia. Presupunând că Odiseu trebuie să fie urât de ceilalți zei, Eol l-a alungat apoi fără a-i mai oferi niciun fel de ajutor. Favignana este locuită încă din Antichitate, iar descoperirile arheologice sugerează că a avut un rol semnificativ în comerțul și navigația din Marea Mediterană.

Istoricii și amatorii care consideră că Favignana e Eolia se bazează pe descoperirile arheologice, tradiția locală și considerații geografice și mitologice. Chiar dacă în astfel de situații nu există aproape niciodată un consens academic, cert e că Nolan a considerat dovezile suficient de convingătoare pentru a filma aici partea respectivă a Odiseei sale. Distribuția confirmată pentru următorul său film include nume ca Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson și Charlize Theron.

Potrivit surselor presei de la Hollywood, Nolan a primit din partea studioului Universal Pictures un buget de 250 de milioane de dolari pentru Odiseea, dublu față de cel pe care l-a avut la dispoziție pentru Oppenheimer. Asta înseamnă că va fi unul dintre cele mai scumpe filme pe care le-a regizat vreodată, deși comparațiile nu sunt niciodată exacte dacă nu se ține cont de inflație. De exemplu, cel mai scump film al său – The Dark Knight Rises -, a avut un buget de exact 250 de milioane. Dar a apărut în 2012. Odiseea urmează să apară pe 17 iulie 2026.

Un nou film „Resident Evil” e în lucru

Trecând de la regizori consacrați la unii ce încearcă să își croiască un renume la Hollywood, zilele trecute am aflat via THR că franciza Resident Evil e pe cale să fie reînviată cu un nou film. Mai mult, se pare că Zach Cregger urmează să fie atât scenaristul, cât și regizorul „reboot”-ului care deja a declanșat un război al licitațiilor pentru drepturile de distribuire a sa. Conform THR, patru studiouri, printre care Netflix și Warner Bros., au făcut deja oferte în acest sens. E vorba de Resident Evil, până la urmă, una dintre cele mai longevive francize cinematografice.

Prima serie de adaptări inspirate de jocurile video omonime de la Capcom a constat în șase filme regizate de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich în rol principal. Apoi, am avut în 2021 o tentativă anterioară de reșapare a francizei cinematografice, prin acel Resident Evil: Welcome to Raccoon City scris și regizat de cineastul britanic Johannes Roberts. Filmul a încercat să fie mai fidel materialului sursă de la Capcom, dar a ieșit mai degrabă o catastrofă care a fost desființată de critici și abia a primit o notă de trecere de la fani (5,2 / 10 pe IMDb).

Revenind însă la Zach Cregger, el și-a început cariera la Hollywood prin 2008, atât ca actor, cât și ca regizor, dar a durat ceva până să își găsească direcția. Acum în vârstă de 43 de ani, el a dat lovitura în 2022 cu filmul său horror de suspans Barbarian, care urmărește o femeie ce închiriază un apartament prin Airbnb și descoperă un secret terifiant ascuns înăuntru. Las intenționat descrierea vagă, că filmul e în streaming pe Max, în caz că nu l-ai văzut. Cregger a fost și producătorul filmului Companion lansat în cinematografe chiar vinerea aceasta:

Netflix a anulat serialul „The Sandman”

Săptămâna aceasta am avut o sumedenie de vești noi de la Netflix, printre care și faptul că sezonul 3 al Squid Game urmează să fie lansat pe 27 iunie. Anunțul a fost făcut joi la evenimentul „Next on Netflix”. În aceeași zi însă a izbucnit și scandalul monstru legat de actrița Karla Sofía Gascón și filmul Emilia Pérez de pe Netflix. A fost al doilea coșmar de PR pentru compania americană de streaming în tot atâtea săptămâni, după noile acuzații de agresiune sexuală împotriva scriitorului britanic Neil Gaiman. Gaiman e unul dintre creatorii și producătorii executivi ai serialului The Sandman, bazat pe cartea sa omonimă de benzi desenate.

Asta în cazul în care numele îți suna familiar, dar nu știai exact de unde. Că de The Sandman mă îndoiesc că nu ai auzit, având în vedere campania extinsă de marketing pe care Netflix a dus-o pentru el cu doi ani în urmă. Mai multe studiouri au rupt legăturile cu Gaiman după ce primul val de acuzații împotriva sa au apărut anul trecut. Nu însă și Netflix, probabil fiindcă șefii companiei și-a pus speranțe uriașe în The Sandman, unul dintre cele mai scumpe seriale din istoria Netflix.

Cu un buget de producție de 15 milioane de dolari per episod pentru sezonul 1, The Sandman ar fi pe locul 4 în clasament. Aș zice că emblematică pentru speranțele Netflix este distribuția anunțată pentru sezonul 2: Ruairi O’Connor (The Morning Show) în rolul poetului Orfeu, Clive Russell și Jack Gleeson (Game of Thrones) în rolurile lui Odin și ale maleficului spiriduș Puck, Freddie Fox (Slow Horses) ca zeul haosului, Loki, Laurence O’Fuarain (The Gentlemen) ca aducătorul furtunii, Thor, și Indya Moore (Queen & Slim).

Dar noile acuzații la adresa lui Gaiman nu au mai putut fi ignorate, și săptămâna am aflat că al doilea sezon al The Sandman va fi și ultimul. După cum scrie revista Empire, motivul oficial prezentat de Netflix pentru încheierea serialului este că povestea lui Morfeu, zeul viselor interpretat de Tom Sturridge, ajunge la final. Allan Heinberg, showrunner-ul serialului, a mulțumit șefilor de la Netflix pentru oportunitatea oferită, într-o declarație care însoțește anunțul despre încheierea The Sandman (și omite în mod ostentativ orice referire la Neil Gaiman).

„Suntem extrem de recunoscători celor de la Netflix pentru că au reunit echipa [pentru sezonul 2] și ne-au oferit timpul și resursele necesare pentru a realiza o adaptare fidelă, într-un mod care sperăm să surprindă și să încânte atât cititorii loiali ai benzilor desenate, cât și fanii serialului nostru”, a scris Heinberg. Compania americană de streaming a anunțat de asemenea că următorul și ultimul sezon al The Sandman urmează să apară anul acesta. La fel ca în cazul următoarelor sezoane ale Stranger Things și Wednesday, nu a fost anunțată data exactă a lansării.

New poster for The Sandman Season 2, releasing later this year ⏳🖤 pic.twitter.com/uj52ZpyGoO — Sandman News (@SandmanNews) January 31, 2025

Dan Brown revine cu „Secretul secretelor”

Nu-s chiar sigur că autorul american în vârstă de 60 de ani e „cel mai celebru scriitor de romane de suspans” din toate timpurile, cum e descris cu emfază uneori, dar foarte probabil e cel mai de succes al zilelor noastre. Iar anul acesta va reveni cu o nouă carte care se va numi ostentativ Secretul secretelor („The Secret of Secrets”, în engleza originală). Iar noul roman se va învârti în jurul profesorului Robert Langdon, protagonistul din Îngeri și demoni, Codul lui Da Vinci, Simbolul pierdut, Inferno și Origin. Evident, avem și o descriere oficială pentru Secretul secretelor:



„Robert Langdon, stimabil profesor de simbologie, călătoreşte la Praga pentru a participa la o prelegere revoluţionară susţinută de Katherine Solomon – o cercetătoare noetică (n.r. despre Noe și perioada biblică respectivă) proeminentă cu care a început recent o relaţie. Katherine este pe punctul de a publica o carte explozivă care conţine descoperiri uluitoare despre natura conştiinţei umane şi ameninţă să perturbe secole de credinţă prestabilită. Dar o crimă brutală catapultează călătoria în haos…”, și cred că e destul, că n-aș vrea să te plictisesc.

Cartea a fost pusă deja la prevânzare pe Amazon, cu un discount de 40% față de prețul de 38 de dolari cu care va fi scoasă la vânzare pe 9 septembrie. Tot pe Amazon putem vedea că romanul va avea 704 pagini, deci poate că nu e chiar exagerat titlul cu Secretul secretelor. „Este de departe cel mai complicat şi cel mai ambiţios roman pe care l-am scris până în prezent”, a subliniat Brown, citat de AP. Cert e că la noi Editura Rao, care a publicat în România cele mai cunoscute romane ale acestuia, a anunțat vineri că urmează să îl scoată și pe cel nou, la toamnă.

Dan Brown cu romanul său „Origin” din 2017, FOTO: Markus Wissmann / Alamy / Profimedia Images

Următorul „Game of Thrones” va fi diferit într-un aspect cheie

Dacă adaptările cinematografice ale scrierilor lui Brown nu s-ar putea zice că au făcut mare vâlvă, nu același lucru e valabil și pentru un alt autor american celebru, George R.R. Martin. În cea mai recentă postare de pe blogul său, Martin a spus că HBO i-a comunicat că filmările la A Knight of the Seven Kingdoms, următorul serial spin-off Game of Thrones, s-au terminat și că seria a intrat acum în faza de post-producție. Mai mult, autorul în vârstă de 76 de ani a spus că a văzut toate episoadele serialului și a oferit câteva indicii chiar interesante pentru fani.

„Am văzut toate cele șase episoade (ultimele două încă în versiuni preliminare, ce-i drept) și le-am adorat”, a scris Martin. „Dunk și Egg au fost mereu printre personajele mele preferate, iar actorii pe care i-am găsit pentru a-i interpreta sunt pur și simplu incredibili. Restul distribuției este, de asemenea, extraordinară. Așteptați doar să faceți cunoștință cu Laughing Storm și Tanselle Too-Tall”. Bun, asta e partea care nu e tocmai interesantă. Dar el a dezvăluit apoi că HBO vrea să lanseze noul serial spre sfârșitul acestui an, poate chiar în toamnă.

Martin a scris însă ceva și mai interesant, cred eu, și anume că Knight of the Seven Kingdoms s-ar putea să nu fie chiar pe placul celor care așteaptă multă acțiune. „Există o scenă de luptă uriașă, la fel de palpitantă pe cât și-ar putea dori cineva, dar de data aceasta nu avem dragoni, nu avem bătălii grandioase și nici Umblători Albi”, a explicat el. „Este o poveste bazată pe personaje, axată pe datorie și onoare, pe cavalerism și tot ceea ce înseamnă acesta”, a continuat el. Descriere oficială pentru următorul său serial HBO o știm deja de ceva timp:

„Cu un secol înainte de evenimentele din Game of Thrones, doi eroi improbabili au hoinărit prin Westeros… un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan cel Înalt, și scutierul său diminutiv, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă ocupă Tronul de Fier și amintirile despre ultimul dragon nu au fost încă date uitării, mari destine, adversari puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”. Serialul adaptează seria de nuvele Tales of Dunk and Egg ce fac parte din universul mai larg al A Song of Ice and Fire.

„Este o adaptare atât de fidelă pe cât ar putea spera un om rezonabil (și știți cu toții cât de incredibil de rezonabil sunt eu când vine vorba despre acest subiect)”, a mai scris George R.R. Martin pe blogul său. Rolurile principale ale lui Dunk și Egg vor fi jucate de actorii Peter Claffey (Dunstan în Vikings: Valhalla), respectiv Dexter Sol Ansell (tânărul Corolianus Snow în ultimul film The Hunger Games. Distribuția îi include pe Finn Bennett (drept Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) și Sam Spruell (Maekar Targaryen), plus alții. HBO a publicat anul trecut și un scurt teaser:

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Bulgaria va fi o civilizație jucabilă în „Civilization VII”

Au mai rămas câteva zile până când noul joc Civilization al lui Sid Meyer, ajuns acum la titlul cu numărul 7, va fi scos la vânzare pentru PC (prin Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One și Xbox Series X | S, astfel că studioul Firaxis Games s-a gândit să dezvăluie planurile sale post-lansare pentru restul anului în cadrul unui eveniment special transmis în direct joi. Data de lansare a Civilization VII, confirmată de ceva timp, e 11 februarie. Cei care nu mai pot de nerăbdare pot achiziționa varianta Deluxe Edition.

Aceasta va oferi acces la joc din data de 6 februarie, dar va costa 99,99 dolari, cu 30 mai mult decât varianta de bază. Planurile dezvăluite joi de Firaxis arată că în următoarele luni vor fi lansate mai multe colecții de pachete DLC, care vor include noi lideri, civilizații și minuni naturale. Pe lângă conținutul plătit care va fi lansat în primăvară și vară, jucătorii pot aștepta și conținut gratuit pentru Civilization VII, disponibil prin patch-uri, evenimente și altele. Punctul central al DLC-urilor plătite este o lansare în două părți numită Crossroads of the World.

După cum relatează IGN, prima parte va fi disponibilă la începutul lunii martie și va veni cu matematiciana britanică Ada Lovelace ca lider, patru minuni naturale, precum și civilizațiile Cartagina și Marea Britanie. Partea a doua va sosi la sfârșitul lunii martie, aducându-l pe liderul Simón Bolívar și civilizațiile Nepal și, atenție, Bulgaria! Dar de ce nu și România? Iată încă un motiv de supărare pentru naționaliștii noștri, după furtul pieselor din tezaurul dacic în Olanda. Lăsând gluma la o parte, iată toată foaia de parcurs prezentată de Firaxis Games:

Și un trailer, să încheiem săptămâna într-o notă relaxată:

În caz că vrei să arunci o privire și peste rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici:

FOTO articol: Letiziag84 | Dreamstime.com.