Netflix a anunțat oficial când apare sezonul 3 al serialului „Squid Game”

Netflix a confirmat oficial zvonurile apărute încă de la începutul acestui an, dezvăluind joi că al treilea sezon al serialului său „Squid Game” (Jocul calamarului) va avea premiera la sfârșitul lunii iunie, anunță Reuters.

Compania americană de streaming a dezvăluit în cadrul evenimentului său „Next on Netflix” de joi că sezonul 3 al serialului sud-coreean va fi lansat pe 27 iunie.

Vestea vine la doar câteva zile după ce sezonul 2 al Squid Game, lansat pe 26 decembrie, a depășit ultimul sezon al Stranger Things, al patrulea, ca număr de vizionări unice și a urcat pe locul 3 în topul celor mai vizionate seriale din istoria Netflix.

În clasamentul „all-time” general, care include toate serialele Netflix indiferent de limba în care au fost produse, primele două sezoane ale Squid Game ocupă acum pozițiile 1 și 3, între ele intercalându-se Wednesday, seria lui Tim Burton despre fiica familiei Addams.

Squid Game a devenit un fenomen global în 2021, contribuind la creșterea numărului de abonați ai Netflix și devenind în doar o lună cel mai vizionat serial original al platformei de streaming.

Vestea de acum confirmă practic zvonurile vehiculate de The Economic Times și alte site-uri, care scriau la începutul anului că fanii din Coreea de Sud ai Squid Game au avut parte de o dezvăluire palpitantă de Revelion, când Netflix Korea a părut să divulge data de lansare a sezonului 3, la doar câteva zile după ce a apărut al doilea.

Un videoclip de tip „teaser” postat pe canalul oficial de YouTube al platformei de streaming părea să confirme data premierei următorului sezon, declanșând un val de comentarii pe rețelele de socializare.

Videoclipul o prezenta pe Young-hee, celebra păpușă-robot din jocul „Roșu, Verde”, fiind transportată într-un loc nou, unde întâlnește un alt robot, Chul-soo. Secvența a amintit de clipul de după genericul de la finalul sezonului 2, ceea ce a alimentat speculațiile despre un nou joc mortal în sezonul următor.

🎉 Squid Game Season 3 might debut on June 27, 2025! Netflix Korea dropped a teaser featuring new characters, but fans are mixed on the unconfirmed date. Rumors of DiCaprio joining? False, but the hype is real.



Stay tuned for the official word from Netflix! pic.twitter.com/ht8bp7A8ec