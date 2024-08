Noul serial „Game of Thrones” prinde contur / Rușii se laudă cu un lucru cel puțin curios / „Dragon Age: The Veilguard” apare în octombrie

Secventa din „House of the Dragon”, Foto: Ollie Upton-HBO-Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

„The Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial spin-off bazat pe „Game of Thrones”, e conturat aproape complet la HBO, rușii s-au entuziasmat că un regizor al lor va regiza un film cu staruri de la Hollywood, în timp ce „Dragon Age: The Veilguard”, unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale anului are acum o dată de lansare oficială. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre lansarea în streaming a noului film „Mad Max”, lungmetrajul înfiorător în care a impresionat Demi Moore, pelicula biografică despre Anthony Bourdain aflată în lucru, dar și noul serial Star Wars: Skeleton Crew”.

​​​Noul serial „Game of Thrones” prinde contur

După ce a anunțat recent planurile de viitor pentru House of the Dragon, primul său serial „spin-off” inspirat de Game of Thrones, HBO a venit în ultima perioadă cu tot mai multe informații și despre cealaltă serie bazată pe scrierile lui George R.R. Martin, confirmată oficial în aprilie anul trecut. În primul rând, știm care va fi titlul său, după ce în acest sens au fost vehiculate mai multe variante de lucru.

HBO a confirmat într-un comunicat de presă că titlul oficial va fi A Knight of the Seven Kingdoms, sau Cavalerul Celor Șapte Regate, în română. În același comunicat am aflat că pentru distribuție au fost cooptați actorii Edward Ashley ca Ser Steffon Fossoway, Henry Ashton ca Daeron Targaryen, Youssef Kerkour ca Steely Pate, Daniel Monks ca Ser Manfred Dondarrion și Shaun Thomas ca Raymun Fossoway.

Descrierea oficială o știam deja de peste un an: „Cu un secol înainte de evenimentele din ‘Game of Thrones’, doi eroi improbabili au hoinărit prin Westeros… un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan cel Înalt, și scutierul său diminutiv, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă ocupă Tronul de Fier și amintirile despre ultimul dragon nu au fost încă date uitării, mari destine, adversari puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”.

Mai recent am aflat că rolurile principale ale lui Dunk și Egg vor fi jucate de actorii Peter Claffey (Dunstan în Vikings: Valhalla), respectiv Dexter Sol Ansell (tânărul Corolianus Snow în ultimul film The Hunger Games. În serialul HBO vor mai fi Finn Bennett (drept Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) și Sam Spruell (Maekar Targaryen).

Un alt lucru care pare acum cert e că A Knight of the Seven Kingdoms va avea doar 6 episoade, ceea ce ridică întrebarea dacă el va fi o miniserie sau serie limitată. HBO nu a dezvăluit însă nimic în acest sens. Dar, în rest, aproape toate lucrurile importante le știm, inclusiv faptul că HBO intenționează să lanseze serialul abia înspre sfârșitul anului viitor, deci fanii vor mai avea de așteptat o vreme.

Data exactă a premierei va fi anunțată foarte probabil către jumătatea lui 2025. În afară de asta, singurul mare semn de întrebare care rămâne e cine va fi „showrunner” pentru serial. În cazul serialelor funcția respectivă e echivalentă cu cea a regizorului pentru filme întrucât ea e cea care deține controlul creativ și multe seriale au în scaunul regizoral mai multe persoane, fiecare regizând 1-2 episoade.

„Furiosa: A Mad Max Saga” a intrat în streaming pe Max

Și apropo de HBO, tot de la ei am aflat săptămâna aceasta că Furiosa, noul film Mad Max al cineastului australian George Miller, poate fi văzut acum pe Max, platforma de streaming a conglomeratului media Warner Bros. Discovery, care deține televiziunea americană. Filmul a avut premiera în cinematografele din întreaga lume la sfârșitul lunii mai și a fost lansat acum în streaming vinerea aceasta.

În mod cu totul surprinzător, filmul a fost un eșec la box office. Spun cu totul surprinzător deoarece, spre deosebire de „petarda” recentă numită Borderlands, Furiosa chiar nu pare deloc un film prost. Pe IMDb are o notă medie de 7,6 din 10 – solidă, chiar dacă nu grozavă -, în timp ce pe agregatorul Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 90% din partea criticilor de film și 89% de la publicul larg.

Plus că e un film Mad Max și unul care a venit cu Anya Taylor-Joy, una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood, în rolul principal. Însă Furiosa a avut încasări de doar 172,775 de milioane de dolari la nivel mondial versus un buget de producție de 168 de milioane. Filmele cu pretenții de „blockbuster” au un buget de marketing apropiat ca sumă de cel de producție, deci eșecul a fost unul răsunător.

Noul film al lui Demi Moore aduce un omagiu unui clasic al genului

Chiar dacă e departe de vremurile când era cea mai bine plătită actriță de la Hollywood, noul film al lui Demi Moore a avut parte de o ovație în picioare de peste 10 minute la Festivalul de Film de la Cannes, unde a fost prezentat în premieră și a concurat pentru marele premiu Palme d’Or. Moore joacă în The Substance rolul unei instructoare de fitness care e concediată în ziua în care a împlinit 50 de ani.

Săptămâna aceasta a apărut și primul trailer „full” pentru film, pe care îl pun mai jos ca să nu o lungesc foarte mult cu descrierea. Pe scurt, deci, Elisabeth Sparkle (personajul lui Moore) primește o ofertă de nerefuzat: o companie (bănuiesc) farmaceutică îi oferă un tratament cu injecții care îți modifică ADN-ul și te întinerește atât de mult încât devii la propriu de nerecunoscut. Lucrurile nu decurg tocmai bine.

Filmul e descris pe IMDb ca fiind o dramă horror. Trailerul arată și de ce. Deși tema privind modul în care imaginea de sine a femeilor e afectată de standardele nerealiste de frumusețe e una ce a intrat puternic pe agenda publică în ultimul deceniu, The Substance mi se pare că aduce un omagiu unui clasic din 1986 cu Geena Davis și Jeff Goldblum. Durează o secundă, la min. 1:33. Trebuie să spun care e?

Era să uit: din păcate apare în cinematografele de la noi abia pe 10 ianuarie anul viitor

Rușii se laudă cu un lucru cel puțin curios

„O vedetă din Harry Potter va juca în filmul unui regizor rus”. Asta își informa recent cititorii Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia, în titlul unei știri despre faptul că „starurile occidentale Tom Felton, Patricia Arquette și Zazie Beetz vor juca în noul film al regizorului rus Kirill Sokolov”. Felton, acum în vârstă de 36 de ani, e cel care l-a jucat pe Draco Malfoy în filmele Harry Potter.

E cel puțin curios cum a ales Lenta să prezinte știrea cu Felton drept cap de afiș, având în vedere că Patricia Marquette e un nume mult mai mare în cinematografie și a câștigat un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar grație interpretării din filmul Boyhood din 2014. După cum relatează THR, în viitorul film care se va numi They Will Kill You, rolul principal va fi jucat oricum de Beetz.

Dar și mai curios e faptul că rușii se entuziasmează acum că Sokolov va regiza un film de la Hollywood. Pe de-o parte, e drept că lungmetrajul său de debut Why don’t you just die! (2018), finanțat de ministerul rus al culturii, a fost foarte apreciat de criticii de film europeni și i-a făcut pe unii să îl descrie pe regizor drept un „Coppola al Rusiei”. No Looking Back (2021), al doilea său film, nu atât de mult.

Pe de cealaltă parte, Sokolov e pe jumătate rus, pe jumătate ucrainean (pe partea maternă) și și-a petrecut o bună parte a copilăriei la Kiev. Rușii și-l asumă fiindcă s-a născut la Sankt Petersburg (în 1989) și filmele sale sunt în limba rusă. E dreptul lor și nimic de comentat. Doar că imediat după ce Putin a lansat invazia în Ucraina, el a condamnat-o și între timp a cam părăsit țara, să nu aibă soarta altora. Lenta „uită” să menționeze asta.

„Probabil 99% din filmele rusești” primesc finanțare din partea statului rus, s-a apărat el în comentarii făcute la începutul lui martie 2022 și citate de The New York Times. „Este dificil să faci un film aici fără sponsorizare din partea guvernului”, a mai spus el înainte să plece din Rusia. Filmul său de la Hollywood va fi unul de tip thriller horror, învârtindu-se în jurul unei menajere prinse într-o capcană mortală.

Filmul din 2019 al lui Sokolov are și un antet al ministerului rus al culturii în trailerul oficial

Studioul A24 vrea să facă un film biografic despre Anthony Bourdain

Tot la capitolul „filme pentru care mai avem de așteptat”, Deadline a dezvăluit în exclusivitate mai devreme în cursul săptămânii că studioul American A24 negociază să cumpere drepturile pentru un film biografic despre Anthony Bourdain. Scenariul e deja gata și filmul urmează să fie regizat de actorul și regizorul canadian Matt Johnson (Operation Avalanche, BlackBerry), o stea în ascensiune la Hollywood.

Proiectul a fost pus pe roate de compania de producție Star Thrower Entertainment, care caută acum un cumpărător care să îl aducă pe marele ecran. Star Thrower e, printre altele, compania care a produs King Richard, filmul biografic care i-a adus Premiul Oscar lui Will Smith în 2022. A24 ar fi în pole position să preia noul proiect și tocmai a terminat filmările la Eternity, un alt film produs cu Star Thrower.

Mai mult, Deadline scrie că A24 îl vrea pentru rolul lui Bourdain pe tânărul actor american Dominic Sessa, care tocmai a avut rolul carierei în apreciatul lungmetraj The Holdovers de anul trecut. Ar fi „a match made in Heaven”, după cum zic americanii, în condițiile în care A24 și-a construit o reputație de a face filme apreciate și de succes cu un buget mic, comparativ cu marile studiouri de la Hollywood.

Rest in peace, sweet prince, FOTO: Sonia Moskowitz / Zuma Press / Profimedia

„Dragon Age: The Veilguard” apare în luna octombrie

Unul dintre cele mai așteptate jocuri care au rămas să apară până la finele lui 2024 are acum în sfârșit o dată de lansare, după ce BioWare a tot dezvăluit informații cu pipeta în ultimele luni. Astfel, dezvoltatorul canadian de jocuri video a dezvăluit săptămâna aceasta că Dragon Age: The Veilguard, primul joc Dragon Age după o pauză de 10 ani, va putea fi cumpărat începând cu data de 31 octombrie.

După cum amintește IGN, drumul pentru acest nou titlu Dragon Age a fost unul lung în condițiile în care el a fost anunțat oficial în 2018, inițial cu numele de Dragon Age: Dreadwolf. Titlul respectiv i-a făcut pe fani să creadă că noul joc se va învârti în jurul lui Solas, personajul care a fost dezvăluit în DLC-ul Trespasser de acum un deceniu ca fiind Fen’Harel, zeul elfilor cunoscut și sub denumirea de Dread Wolf.

În pofida schimbării de nume, Gary McKay, managerul general al BioWare, a dat asigurări că Solas va fi o parte importantă a noului joc. După cum vor ști fanii, The Veil este bariera dintre lumea fizică și Fade, lumea spiritelor din Dragon Age. Solas, care a ajutat la crearea The Veil, vrea acum să îl distrugă. Ca atare, The Veil are nevoie de pază, de unde și noul nume ales de BioWare, potrivit explicațiilor lui McKay.

Corinne Busche, regizoarea jocului, a dezvăluit de asemenea că una dintre noutăți va fi că toate personajele jucabile vor fi pansexuale, ceea ce înseamnă că vor putea intra în relații romantice indiferent de sexul sau rasa celor de care sunt interesate. Mă rog, nu o mai lungesc cu explicațiile, fiindcă BioWare a venit săptămâna aceasta cu un trailer nou destul de edificator cred pentru povestea jocului:

Lucasfilm a lansat primul trailer pentru serialul „Star Wars: Skeleton Crew”

Și apropo de trailere noi, Lucasfilm și Disney au venit în sfârșit cu un prim trailer pentru Skeleton Crew, noul lor serial Star Wars pe care l-au ținut atât de secret după anunțarea sa oficială în aprilie 2023 că el a ajuns să fie cunoscut ca „serialul Star Wars cu Jude Law”. Asta fiindcă actorul britanic în vârstă de 51 de ani e cap de afiș pentru un serial Star Wars de aventură despre o gașcă de copii pierduți în spațiu.

„Patru copii fac o descoperire misterioasă pe planeta lor natală din cauza căreia ajung să se piardă într-o galaxie stranie și periculoasă”, ne spune Lucasfilm în descrierea oficială a seriei. Era și timpul să vină cu un trailer pentru serial, având în vedere că mai devreme în cursul lunii a fost anunțată și data când el va avea premiera: 3 decembrie, anul acesta. Dată fiind diferența de fus orar, la noi va fi probabil 4 decembrie.

Deși distribuția Skeleton Crew este completată de copii-actori și premisa pare să se adreseze unui public mai tânăr, Christopher Ford, unul dintre creatorii serialului, a declarat într-un interviu acordat revistei Empire în mai 2023 că el nu va fi unul pentru copii. „Toate mizele sunt cât se poate de reale: copiii cred că sunt pe Andor”, a spus el, printre altele. Dar haide mai bine să vedem trailerul:

Tot la capitolul trailere noi, am mai avut câteva interesante în ultimele zile, zic să le vedem:

de la Amazon Prime am avut parte de trailerul final pentru al doilea sezon al serialul său Lord of the Rings: The Rings of Power, care nu cred că are nevoie de prea multe prezentări. În cazul de față trailerul „final” înseamă că e ultimul înainte de premiera sezonul 2 al Rings of Power, cel mai scump serial produs vreodată, pe 29 august:

Paramount+ în schimb a lansat primul trailer „full” pentru următorul sezon, de asemenea al doilea, al Tulsa King, serialul său în care Sylvester Stallone joacă rolul unui cap mafiot, unul pe care și l-a dorit întreaga carieră. La noi va avea premiera în streaming pe SkyShowtime luna viitoare, în data de 18 septembrie;

la capitolul lansări în cinema, Sony Pictures a venit cu un trailer pentru Kraven The Hunter, un film de tip „origin story” în care actorul britanic Aaron Taylor-Johnson ne prezintă cum unul dintre cei mai celebri antagoniști din benzile desenate Marvel a ajuns cine e. Din distribuție mai fac parte Russell Crowe și Ariana DeBose, filmul urmând să aibă premiera în cinematografele românești pe 13 decembrie.

