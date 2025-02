Noul film cu supereroi al Marvel s-a prăbușit la box office în doar o săptămână, în pofida concurenței foarte slabe în cinematografe

Filmul „Captain America: Brave New World” și-a pierdut rapid elanul la box office, încasările sale scăzând puternic în doar o săptămână de la lansare și în pofida faptului că ultimul weekend i-a rezervat o concurență aproape inexistentă în sălile de cinema de pe piața nord-americană, scrie revista Variety.

După un început puternic de 100 de milioane de dolari în weekendul prelungit de Ziua Președinților în SUA, încasările pentru Captain America: Brave New World de la Disney și Marvel s-a prăbușit cu 68% în al doilea weekend, acesta vânzând bilete în valoare de doar 28,3 milioane de dolari în 4.105 de cinematografe din America de Nord.

Filmul cu actorul Anthony Mackie în rolul titular, a rămas însă pe prima poziție a box office-ului și a obținut până acum încasări de 141 de milioane de dolari pe piața nord-americană internă și 289,4 milioane la nivel global. Noul Captain America a costat peste 180 de milioane de dolari, fără a include aici costurile cu promovarea și distribuirea, ceea ce face ca bugetul său de producție să fie ușor mai mic decât cel al altor filme Marvel de anvergură asemănătoare.

Nu este neobișnuit ca filmele cu supereroi de această dimensiune să scadă semnificativ în weekendurile următoare lansării, însă pentru Brave New World a fost printre cele mai abrupte în cazul lungmetrajelor Marvel.

Afectat de recenzii negative și impresii nefavorabile ale publicului, scăderea pentru noul film Marvel este apropiată de cea a lui Ant-Man and the Wasp: Quantumania din 2023 (care a scăzut cu 70% după un debut de 106 milioane de dolari) decât de cea a lui Guardians of the Galaxy Vol. 3 (care a scăzut cu 47% după un debut de 118 milioane de dolari).

O nouă normalitate pentru filmele Marvel?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness și Thor: Love and Thunder au înregistrat, de asemenea, scăderi similare de 67% în al doilea weekend, însă aceste filme din 2022 au avut venituri mult mai mari în weekendul de debut. Guardians 3 a rezistat la box office, în timp ce Ant-Man 3 a devenit unul dintre puținele filme Marvel care nu au reușit să depășească pragul de 500 de milioane de dolari ca încasări la nivel global și nu și-au recuperat investiția în cinematografe.

„Aceasta este noua normalitate pentru filmele Marvel”, a declarat pentru Variety Paul Dergarabedian, analist senior la firma de consultanță Comscore. „Nu se poate nega faptul că aceste filme au în continuare atracție, iar Captain America: Brave New World va rămâne probabil pe primul loc și în următorul weekend. Dar o scădere de 68% în al doilea weekend reflectă un entuziasm mai redus al publicului decât te-ai aștepta de la Marvel”, a mai spus acesta.

Dacă Captain America va urma exemplul lui Quantumania mai degrabă decât pe cel al lui Guardians Vol. 3, acest lucru ar putea fi îngrijorător pentru Disney, ale cărui filme MCU, cândva de neclintit, au început să dea semne de oboseală în era de după Avengers: Endgame. De asemenea, este o potențială problemă pentru proprietarii de cinematografe, deoarece nu există niciun blockbuster cu adevărat „pentru toate categoriile de public” programat până la noul film Albă ca Zăpada, așteptat în cinematografe abia în data de 21 martie.

Un film după o povesitre a lui Stephen King a debutat pe 2 la box office

Locul al doilea în clasament a fost ocupat de thrillerul sângeros The Monkey, produs de Neon, care a încasat 14,2 milioane de dolari din 3.200 de cinematografe nord-americane în weekendul de deschidere. Acesta marchează al doilea cel mai mare debut pentru Neon, după Longlegs din iulie anul trecut (22,4 milioane de dolari), ambele fiind regizate de Osgood Perkins.

The Monkey este o adaptare a povestirii omonime a lui Stephen King despre o jucărie blestemată care provoacă decese oribile și aleatorii. Publicul, posibil deranjat de scenele extrem de violente, i-a acordat filmului nota „C+” pe CinemaScore. Totuși, această notă nu este surprinzătoare, având în vedere că însuși King a descris filmul ca fiind „nebunie pură”. Cu Theo James (The White Lotus) și Tatiana Maslany (Orphan Black) în rolurile principale și produs de James Wan (Saw, The Conjuring), The Monkey a avut un buget de doar 10 milioane de dolari.

Filmul Paddington in Peru, produs de Sony, a coborât pe locul al treilea, încasând 6,5 milioane de dolari din 3.890 de cinematografe în al doilea weekend, o scădere de 49% față de weekendul debut.

Până acum, filmul de familie a adunat 25,2 milioane de dolari la box office-ul intern. La fel ca și predecesorii săi, Paddington in Peru a fost mai popular în rândul publicului internațional. Cel de-al treilea film din serie, cu un buget de 90 de milioane de dolari, a generat până acum 150 de milioane de dolari, dar mai are un drum lung de parcurs pentru a ajunge la nivelul primelor două filme: Paddington din 2014 (326 de milioane de dolari global) și Paddington 2 din 2017 (290 de milioane de dolari global).

Dog Man, aventura animată despre câini detectivi produsă de Universal și DreamWorks Animation, a rămas pe locul 4, cu 5,9 milioane de dolari obținuți din 3.179 de cinematografe de pe piața internă din America de Nord.

Clasamentul top 5 este completat de filmul de animație în limba chineză Ne Zha 2, care a încasat 3 milioane de dolari din doar 800 de cinematografe în al doilea weekend. Totalul său intern de 14,7 milioane de dolari este impresionant în SUA pentru un film străin, dar nu se compară cu succesul pe care îl are în China.

Ne Zha 2 a devenit un adevărat fenomen în această țară, cu încasări de 1,7 miliarde de dolari și depășind Inside Out 2 (1,66 miliarde de dolari global) ca fiind cel mai de succes film de animație din istorie și al optulea film din toate timpurile ca încasări.