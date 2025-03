Noul film thriller cu Jason Statham a detronat după doar o săptămână superproducția „Albă ca Zăpada” la box office

„A Working Man”, noul film thriller de acțiune cu Jason Statham în rolul principal, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american, detronând după doar o săptămână lungmetrajul „Albă ca Zăpada” de la Disney, care a înregistrat o scădere a vânzărilor de bilete de peste 66% în cel de-al doilea weekend de la premiera sa, relatează revista Variety, citată de News.ro.

După un debut modest cu încasări de 45 de milioane de dolari, remake-ul „live-action” al celebrului film de animație din 1937 a coborât pe locul al doilea la box office, cu încasări de 14,2 milioane de dolari din 4.200 de săli de cinema din America de Nord.

Cu actrița Rachel Zegler în rolul principal și Gal Gadot în rolul Reginei celei Rele, filmul produs de studioul Disney a obținut până acum venituri de 66,8 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord și 143,1 de milioane de dolari la nivel global.

Având în vedere că producția a costat peste 250 de milioane de dolari (fără a include cheltuielile de marketing), filmul are nevoie de o reziliență de durată în cinematografe pentru a-și justifica bugetul. În plus, va avea de înfruntat în curând un concurent pentru publicul de familie odată cu lansarea vinerea aceasta a adaptării cinematografice A Minecraft Movie de la Warner Bros.

Un film de acțiune tronează din nou la box office

Cu încasări de 15,2 milioane de dolari în weekendul de deschidere, A Working Man, un filmul regizat de David Ayer (Suicide Squad) și produs de Amazon MGM, și-a adjudecat la limită prima poziție la box office-ul de referință pentru Hollywood.

A Working Man a primit recenzii mixte și un calificativ „B” de la CinemaScore, firma de consultanță care evaluează filmele în funcție de părerile exprimate de spectatorii ce ies din sălile de cinema.

În film, Statham interpretează un veteran decorat care revine din retragere pentru a salva fiica răpită a fostului său șef din mâinile traficanților de persoane.

Acest debut este ușor sub nivelul celei mai recente colaborări dintre Ayer și Statham cu Amazon MGM, The Beekeeper (2024), care a avut un start de 16 milioane de dolari și a ajuns în cele din urmă la încasări decente de 66 de milioane de dolari în SUA și 162 de milioane de dolari la nivel global.

Alte trei producții noi – horror-ul The Woman in the Yard de la Universal și Blumhouse, Death of a Unicorn al celor de la A24 și The Chosen: Last Supper, un serial biblic care apare în mod atipic în sălile de cinema -, nu au reușit să atragă un public semnificativ.

Drept urmare, încasările totale ale sălilor de cinema continuă să fie scăzute, vânzările de bilete fiind în prezent cu 10,9% sub nivelul din 2024 și cu 39% sub cel din 2019, conform Comscore.

Debutul filmului Death of a Unicorn a celor de la A24 este în mod special de dezamăgitor, el încasând doar 5,8 milioane de dolari în condițiile în care îi are în rolurile principale pe Paul Rudd și Jenna Ortega, protagonista serialului Wednesday de pe Netflix. Ei interpretează un tată și o fiică ce se confruntă cu urmări neașteptate după ce lovesc și ucid accidental o creatură mitică.

A24 a produs filme precum Civil War, Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar din 2023, Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

În ultimii ani numele studioului independent a devenit sinonim cu succesul la box office grație unor filme cu bugete modeste după standardele industriei cinematografice americane. Însă Death of a Unicorn marchează acum a doua dezamăgire consecutivă pentru A24, după ce Opus, un lungmetraj în care John Malkovich joacă un lider de cult, s-a prăbușit la scurt timp după lansare.