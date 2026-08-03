Filmul „Odiseea” a avut un succes atât de mare încât s-a văzut și într-un loc neașteptat

Jocurile video înregistrează adesea o creștere a numărului de utilizatori și a vânzărilor atunci când apare o adaptare cinematografică bazată pe ele. Însă, într-o răsturnare surprinzătoare a acestei tendințe, jocul „Assassin’s Creed Odyssey” de la Ubisoft a cunoscut o creștere uriașă a numărului de jucători datorită filmului „Odiseea” al lui Christopher Nolan, deși legătura dintre ele este tangențială, relatează Gizmodo.

Potrivit datelor analizate de firma Alinea Analytics, RPG-ul de acțiune lansat în 2018 a înregistrat o creștere de 90% a numărului de jucători pe platformele Steam, PlayStation și Xbox.

Pe parcursul unei perioade de 10 zile după lansarea filmului lui Nolan pe 17 iulie, numărul total al cei care s-au jucat titlul Ubisoft pe platformele de jocuri video a crescut de la 122.000 la 233.000.

Defalcat pe platforme, Alinea raportează că Xbox a înregistrat o creștere de 134%, de la 36.000 la 84.000 de jucători activi zilnic, consolă urmată de PlayStation, cu o creștere de 94%, și Steam, cu 26%.

Merită menționat că jocul Odyssey este disponibil prin mai multe servicii de abonament, inclusiv Xbox Game Pass și Ubisoft+, ceea ce explică în mare măsură creșterea semnificativă de pe console.

Ubisoft nu a stat cu mâinile în sân după apariția filmului „Odiseea”

La scurt timp după ce „Odiseea” a ajuns în cinematografe și s-a dovedit un succes major la box office, studioul Ubisoft a profitat de moment pe rețelele sociale. Câteva mesaje care făceau legătura între joc și film – mergând chiar până la a suprapune logo-ul filmului peste o captură de ecran din joc – au avut un impact considerabil.

A ajutat de asemenea faptul că „Assassin’s Creed Odyssey” conținea deja câteva referințe la epopeea lui Homer pe care se bazează filmul lui Nolan, de la ilustrații și mențiuni despre Odiseu și familia sa până la obiecte din joc care le poartă numele.

Spre deosebire de film însă, Ubisoft s-a inspirat pentru produsul său din întreaga mitologie greacă și o integrează în universul science-fiction caracteristic seriei „Assassin’s Creed”.

În rest, filmul și jocul nu au aproape nicio legătură, „odiseea” din titlul Ubisoft fiind o referință generală la ideea de călătorie epică.

În ceea ce privește „Odiseea” lui Christopher Nolan, pelicula și-a pierdut coroana la box office în weekendul recent încheiat în fața noului lungmetraj „Spider-Man”, cel mai așteptat film Marvel de anul acesta, însă a ajuns la încasări totale de peste 900 de milioane de dolari.