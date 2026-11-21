O continuare a popularei comedii de Crăciun „Singur acasă” (Home Alone), cu revenirea lui Macaulay Culkin, actorul care l-a jucat pe copilul Kevin McCallister, este în dezvoltare la Disney, relatează The Guardian.

Producătorii Seth Rogen şi Evan Goldberg lucrează la scenariul şi producţia filmului împreună cu Macaulay Culkin, acum în vârstă de 46 de ani.

Culkin s-a întâlnit la începutul acestui an cu directori de la Disney pentru a propune o continuare, iar proiectul a primit acum undă verde, potrivit jurnalistului Matthew Belloni, fondator al companiei de media digitală Puck.

Noul film din comedia de succes de Crăciun îl va readuce Kevin McCallister de data asta în rolul părintelui care cade în capcana propriului copil. Deocamdată, Disney nu a anunțat distribuția sau data lansării.

„Singur acasă” a fost un mare succes de box office la lansarea sa în 1990, încasând 476 de milioane de dolari la nivel mondial și devenind al doilea cel mai de succes film al anului. Filmul spune povestea unui băiat de 8 ani care este lăsat acasă când familia sa numeroasă călătoreşte la Paris de sărbători. Băiatul trebuie să-şi apere casa de doi hoţi neîndemânatici.

Culkin a revenit în continuarea „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, care a generat încasări de 359 de milioane de dolari doi ani mai târziu.

Franciza a continuat fără actor cu încă trei filme, iar ulterior, în 2021 – după ce Fox a fost cumpărată de Disney – a apărut o relansare a seriei, disponibilă direct pe platformele de streaming.

Mai târziu, în 2018, Culkin a reluat rolul într-o reclamă pentru Google, iar anul acesta a revenit, din nou în ipostaza lui Kevin, într-o nouă reclamă pentru McDonald’s.

O continuare din perspectiva lui Kevin tatăl

Anul trecut, în cadrul unui eveniment aniversar, a fost întrebat despre o eventuală continuare. „Am avut o idee, cumva”, a spus el. „Fie sunt văduv, fie divorțat. Îmi cresc copilul, chestii de genul ăsta. Muncesc din greu, nu sunt suficient de atent, copilul începe să se supere pe mine și, la un moment dat, ajung să rămân pe dinafară”.

În propunerea sa, fiul personajului nu-l lasă pe acesta să intre în casă și este cel care pune capcanele, locuința servind drept „un fel de metaforă a relației dintre noi”.

Regizorul originalului nu este încântat

Regizorul filmului original, Chris Columbus – care ulterior a regizat primele două aventuri din seria Harry Potter – și-a exprimat scepticismul față de o continuare a poveștii.

„Cred că este o greșeală să încerci să te întorci în timp și să recreezi ceva ce am făcut acum 35 de ani. Consider că ar trebui lăsat așa cum este”, a spus el, citat de The Guardian.