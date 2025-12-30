Final de an sângeros pentru armata rusă. Pierderile de soldați pe frontul din Ucraina sunt mai mari ca niciodată

În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei din 2022, dar Moscova încă reușește să adune mai mulți soldați decât pierde, potrivit unei analize BBC. Toate astea se întâmplă în timp ce SUA presează pentru un plan de pace și negocieri, dar pe teren luptele continuă cu pierderi mari de ambele părți.

În timp ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025 sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, în sursele rusești au fost publicate cu 40% mai multe necrologuri ale soldaților comparativ cu anul precedent.

Per total, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de persoane ucise în timp ce luptau de partea Rusiei în Ucraina.

Serviciul rus al BBC, BBC News Russian, a contabilizat pierderile rusești în război împreună cu publicația independentă Mediazona și un grup de voluntari din februarie 2022 și a realizat o listă cu numele persoanelor ale căror decese au fost putut fi confirmate folosind rapoarte oficiale, ziare, rețele sociale și noi memoriale și morminte.

Se crede că numărul real al morților este mult mai mare, iar experții militari consultați consideră că analiza asupra cimitirelor, monumentelor comemorative de război și necrologurilor ar putea reprezenta 45-65% din total.

Astfel, numărul morților ruși s-ar situa între 243.000 și 352.000.

Numărul de necrologuri pentru o perioadă dată este o estimare preliminară a pierderilor confirmate, deoarece unele necesită verificări suplimentare și pot fi, în cele din urmă, eliminate. Dar acesta poate indica modul în care intensitatea luptelor se schimbă în timp.

Un militar ucrainean merge prin fața unei clădiri avariate de bombardamentele rusești din Kostiantynivka, Ucraina, pe 28 decembrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Anul 2025 a început cu un număr relativ mic de necrologuri publicate în ianuarie, comparativ cu lunile precedente. Apoi, numărul a crescut în februarie, când Trump și președintele rus Vladimir Putin au vorbit direct pentru prima dată despre încheierea războiului din Ucraina. Următorul vârf, în august, coincide cu întâlnirea celor doi președinți în Alaska.

În octombrie, când un al doilea summit Rusia-SUA planificat a fost în cele din urmă amânat, și apoi în noiembrie, când SUA a prezentat o propunere de pace în 28 de puncte, au fost publicate în medie 322 de necrologuri pe zi – de două ori mai mult decât media din 2024.

Este dificil să se atribuie creşterea pierderilor ruseşti unui singur factor, dar Kremlinul consideră câştigurile teritoriale o modalitate de a influenţa negocierile cu SUA în favoarea sa.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a subliniat recent că „succesele recente” au avut un impact pozitiv.

Cei mai mulți ruși uciși sunt voluntari

Majoritatea rușilor uciși pe front în 2025 nu aveau nicio legătură cu armata la începutul războiului, arată datele BBC. Însă, de la sângeroasa bătălie pentru orașul Avdiivka din octombrie 2023, a existat o creștere constantă a numărului de victime în rândul așa-numiților „voluntari”, cei care au semnat de bunăvoie un contract după începutul invaziei.

Acum, ei par să formeze majoritatea noilor recruți ai Rusiei. Acum un an, 15% dintre decesele militare rusești erau ale voluntarilor, însă în 2025 proporția a ajuns la unul din trei.

Autoritățile locale, sub presiunea de a menține un flux constant de noi recruți, promovează salarii generoase, se întâlnesc cu persoane care au datorii mari și organizează campanii în universități și colegii.

Un militar rus pe frontul sudic din Donețk. Credit line: Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Profimedia

Acest lucru înseamnă că Kremlinul a reușit să compenseze pierderile grele de pe front, evitând în același timp măsura riscantă din punct de vedere politic a unei mobilizări obligatorii la scară largă.

Până în octombrie, 336.000 de persoane s-au înrolat în armată în acest an, potrivit vicepreședintelui Consiliului Național de Securitate, Dmitri Medvedev, adică peste 30.000 pe lună.

Bilanțul victimelor estimat de NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că 25.000 de soldați ruși sunt uciși în fiecare lună. Dacă ambele afirmații sunt corecte, atunci Rusia încă recrutează mai mulți soldați decât pierde. Pe baza necrologurilor și a relatărilor rudelor, majoritatea celor care s-au înrolat pentru a lupta au făcut-o voluntar, însă există rapoarte privind presiuni și constrângeri, în special asupra recruților obișnuiți și a celor acuzați de infracțiuni penale.

Unii recruți cred, în mod greșit, că după ce au semnat pentru un an se pot întoarce la vechea lor viață cu bani în buzunar.

Un recrut nou poate câștiga până la 10 milioane de ruble (128.000 de dolari) într-un an. În realitate, toate contractele semnate cu Ministerul Apărării din septembrie 2022 sunt reînnoite automat până la sfârșitul războiului.

Potrivit NATO, numărul total al morților și răniților ruși în război este de 1,1 milioane, iar un oficial a estimat că au fost 250.000 de decese.

Ce pierderi a suferit Kievul

Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele.

În februarie anul trecut, președintele Volodimir Zelenski a estimat numărul morților pe câmpul de luptă la 46.000 și al răniților la 380.000. Zeci de mii de persoane au fost date dispărute în luptă sau sunt captive, a adăugat el.

BBC estimează că numărul ucrainienilor uciși până în prezent se ridică la 140.000.