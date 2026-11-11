Finala Asia Express 2026. Când se anunță câștigătorul marelui premiu. Două echipe se bat pentru trofeu

Marea finală Asia Express 2026 va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1. Potrivit programului anunțat de postul de televiziune, ultimul episod al sezonului 9, „Drumul Mătăsii”, va începe la ora 20:30.

Echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu și cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat în marea finală a Asia Express și vor concura pentru trofeu.

Trei echipe au concurat în semifinala difuzată marți seară: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu.

Prima provocare a presupus ca echipele să-i învețe pe localnicii chinezi să prepare bulz, fără să atingă ingredientele sau ustensilele de bucătărie. Ulterior, concurenții au trebuit să vândă preparatele pregătite. Echipa clasată ultima a fost nevoită să aleagă una dintre cutii.

În cea de-a doua probă, concurenții au răspuns la întrebări despre istoria, geografia și cultura Chinei, în timp ce se aflau într-o roată panoramică.

Ultima provocare a avut loc într-un studio de film care reproducea Shanghaiul anului 1937. Echipele au trebuit să descifreze mai multe indicii și să găsească fragmentele unei scrisori care le-au dezvăluit destinația finală.

În cele din urmă, echipa Mirela Vaida și Oana Tomoiagă a fost eliminată.

Probleme finale în care Valerie Lungu și Alex Gîlcă se vor confrunta cu Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu vor avea loc în emisiunea difuzată de la 20.30.