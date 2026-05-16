Finala Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a urcat puternic în topul favoriților

Alexandra Căpitănescu este reprezentanta României la concursul Eurovision 2026, desfășurat la Viena, cu piesa „Choke Me”. Credit foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Un duo finlandez și o divă australiană sunt favoriții finalei Eurovision de sâmbătă seara, în cadrul căreia 25 de țări vor încerca să câștige trofeul celei de-a 70-a ediții, în timp ce reprezentanta României a intrat în top 5, scrie AFP.

Principalii favoriți, reprezentanți Finlandei, intenționează să aprindă, la propriu și la figurat, imensa scenă circulară a Stadthalle din Viena, unde finala celui mai mare concurs de muzică din lume începe la ora 22:00, ora României, în fața a aproximativ 11.200 de spectatori.

Alexandra Căpitănescu va intra în concurs cu piesa „Choke Me” de pe poziția a 24-a în concurs. Show-ul va fi transmis în direct de TVR și pe canalul de YouTube al Eurovisionului.

„Se va juca între Finlanda și Australia”, prognozează Fabien Randanne, jurnalist la publicația franceză 20 Minutes și specialist al concursului.

Linda Lampenius, violonista blondă de 56 de ani, care a apărut pe coperta revistei Playboy și într-un episod al serialului „Baywatch”, va evolua partenerului său de 36 de ani, Pete Parkkonen, care cântă „Liekinheitin”, „lansator de flăcări” în finlandeză.

„Nu voi fi niciodată o simplă figurantă”, a declarat pentru agenția austriacă APA Linda Lampenius, care a obținut dreptul de a-și folosi vioara Galliano din 1781 în direct, în timp ce regulamentul impune de obicei ca sunetul instrumentelor prezentate pe scenă să fie preînregistrat.

Finala Eurovision 2026. Australia, printre favoriți

După o prestație foarte bună în semifinala de joi, vedeta australiană cu nouă milioane de albume vândute, Delta Goodrem, în vârstă de 41 de ani, a urcat pe locul al doilea în topul favoriților conform caselor de pariuri, cu piesa „Eclipse”, o baladă despre legătura magică a iubirii care îi pune în valoare vocea puternică.

Un motiv de speranță pentru această țară invitată din 2015, care speră la o primă victorie.

„Publicul european are întotdeauna o reticență mai mult sau mai puțin conștientă de a vota pentru Australia, întrebându-se ce caută țara la concurs, dar poate că aura de vedetă a lui Delta Goodrem va face ca publicul să se mobilizeze pentru ea”, apreciază Fabien Randanne.

Progresul ei în pronosticuri s-a făcut în detrimentul cântăreților din Grecia, Israel și Danemarca, care ocupă acum locurile trei, patru și șase.

Finala Eurovision 2026. Ce șanse are Alexandra Căpitănescu

Românca Alexandra Capitanescu, în vârstă de 22 de ani, a reușit să intre în top 5, grație unei prezențe scenice electrizante pe piesa foarte rock „Choke me”, notează AFP.

Înainte de a prinde biletul pentru marea finală de sâmbătă seară, artista originară din Galați se clasa pe locul 8 în clasamentul favoriților.

Franța, deși rămâne în top 10, a înregistrat o ușoară scădere în pronosticuri, în ciuda prestației foarte aplaudate de joi seara a tinerei Monroe, în vârstă de 17 ani, cu piesa „Regarde!”, o melodie de dragoste care îmbină popul și opera.

Sébastien Dias-das-Almas, jurnalist francez care relatează de la Eurovision din 2011, nu îndrăznește să facă un pronostic, dar consideră că reprezentantul „italian poate crea surpriza”, cu piesa sa „Per sempre si”, care celebrează, de asemenea, dragostea.

Sal Da Vinci, în vârstă de 56 de ani, o figură importantă a scenei italiene, „poate plăcea publicului tradițional, care urmărește concursul doar la televizor, în seara evenimentului”, în opinia sa.

Publicul de la Stadthalle se va bucura de spectacol, cu scenografii mai mult sau mai puțin îndrăznețe și piese între pop, heavy rock și electro, interpretate în limbi atât de variate precum malteza, greaca sau albaneza.

„Nu avem nimic asemănător în America, Eurovisionul este fenomenal pentru că reunește pe toată lumea”, a spus entuziasmată Tory Huflar, o spectatoare americană, după a doua semifinală de joi seara.

„Ne așteptam la ceva mai fastuos”

Sébastien Dias-Das-Almas regretă totuși decorul „foarte minimalist” ales anul acesta de radiodifuzorul austriac ORF, considerând că acesta reflectă „serviciile publice de televiziune care fac economii”.

„Este foarte bine realizat din punct de vedere tehnic și vizual, dar pentru cea de-a 70-a aniversare ne așteptam la ceva mai fastuos”, a spus el.

Ploile din ultimele zile nu au stricat bucuria fanilor veniți din 75 de țări, care au putut participa la croaziere muzicale pe Dunăre sau să încerce karaoke în imensa zonă pentru fani amenajată în fața Primăriei din Viena sau la bordul tramvaielor care străbat orașul.

Anul trecut, aproximativ 166 de milioane de telespectatori au urmărit concursul, organizat de Elveția. Austria speră să se descurce la fel de bine, în ciuda boicotului a cinci țări, printre care Spania, Irlanda și Olanda, și a apelului lansat de o mie de artiști de a nu urmări Eurovisionul din cauza prezenței Israelului, țară pe care o acuză de modul în care a dus războiul în Fâșia Gaza.

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat convins că țara sa se află de „partea bună a istoriei”, în timp ce militanții pro-palestinieni au organizat un concert alternativ în centrul Vienei, care a fost supus unor măsuri de securitate sporite pe tot parcursul săptămânii.

„Sunt evreică, susțin Palestina și nu vreau ca Israelului să i se ofere o tribună cu ocazia Eurovisionului”, a declarat pentru AFP Dalia Sarig, în vârstă de 57 de ani, cu o keffieh în jurul gâtului.