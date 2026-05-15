Eurovision 2026. Laude și critici pentru „outsiderul” Alexandra Căpitănescu în presa internațională

Prezența Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, pe scena de la Viena nu a fost trecută cu vederea în presa internațională.

Finala Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va urca din nou pe scenă sâmbătă

Artista orginară din Galați s-a calificat în marea finală care va avea loc sâmbătă, 16 mai. Concursul va fi difuzat live de TVR și pe canalul de YouTube al Eurovision.

„Și în cea de-a doua semifinală au fost melodii sentimentale, patos, hituri de petrecere – și, pentru ochi, o mulțime de foc, flăcări și scântei. De exemplu, din România, Alexandra Capitanescu a făcut sala să vibreze pentru prima dată cu piesa „Choke Me” și costumele sale, într-un decor sci-fi-goth-punk, cu flăcări și tunete.



Desigur, pielea goală atrage întotdeauna – chiar dacă, din punct de vedere vocal, lucrurile nu merg întotdeauna perfect”, scrie Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), televiziunea, radioul public de limbă germană din Elveția, într-o cronică despre cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision. Elveția nu a reușit să se califice în marea finală.

Søren Torpegaard şi Alexandra Căpitănescu au salvat o gală în care nu s-a făcut nicio menţiune cu privire la absenţa RTVE, televiziunea publică spaniolă, scrie El Peridico, citat de News.ro.

Majoritea pieselor vor trece neobservate, cu excepţia celor din Danemarca şi România, a mai scris publicația iberică.

Siguranţa cu care Søren Torpegaard a păşit pe scena Wiener Stadthalle a fost hipnotică, iar calificarea lui nu a fost o surpriză, deși din punct de vedere vocal nu a fost seara lui, potrivit El Periodico.

„Este și cazul Alexandrei Căpitănescu, care a cucerit cu notele sale din piesa „Choke Me”. Plină de energie debordantă, interpreta română a făcut din rock arma sa principală. Un gen care a propulsat deja spre succes trupele Mor ve Ötesi (Turcia, 2008), Lordi (Finlanda, 2006) şi Måneskin (Italia, 2021)”, a amintit El Periodico.

Și presa din Austria a relatat despre piesa Alexandrei Căpitănescu, amintind că a fost criticată înainte de Eurovision 2026 de către experți în prevenția violenței.

„Aceștia spun că «Choke Me» transmite un mesaj problematic într-o perioadă în care violența împotriva femeilor este în creștere. Alexandra Căpitănescu a subliniat însă în mod constant în interviuri că versul respectiv are un caracter metaforic. Piesa rock intensă și plină de energie s-a calificat, așa cum era de așteptat, în finală”, a scris Der Standard.

Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și comparația cu Lady Gaga

„Alexandra Capitănescu din România a surprins fanii cu piesa «Choke Me»”, a notat The Sun.

„România a transformat spectacolul în heavy rock cu piesa «Choke Me», care a stârnit un mic scandal în perioada premergătoare Eurovisionului din cauza versurilor. Cu toate acestea, cântăreața Alexandra Căpitănescu, masterandă la Facultatea de Fizică din București, a apărat melodia, insistând: «Spre deosebire de inima clasică, care reprezintă romantismul sau iubirea drăguță, inima anatomică sugerează vulnerabilitate… și emoții intense, fizice și aproape dureroase»”, conform AFP.

„Competiția s-a intensificat din nou joi seara la Wiener Stadthalle, cu încă 15 țări și artiștii lor care își doreau calificarea în finală. Considerată de mulți o semifinală mult mai puternică, etapa de joi a inclus favorite precum Delta Goodrem din Australia, favorita publicului DARA din Bulgaria și cântăreața pe care mulți o consideră „outsiderul” ediției din 2026, Alexandra din România”, a scris ChronicleLive.

BBC a lăudat-o pe artista din România. „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale «Choke Me», care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence”, a scris site-ul televiziunii britanice.

Și BBC amintește de controversele stârnite de versurile melodiei, despre care criticii au spus că ar glorifica violența sexuală.

„Însă Alexandra susține că, de fapt, versurile se referă la senzația de sufocare sub greutatea așteptărilor societății. Exprimându-și dorința de a se elibera de aceste constrângeri, ea a cântat legată de doi chitariști cu coarde gigantice, iluminate cu neon”, a mai notat BBC.