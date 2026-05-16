Finala Eurovision 2026, în scurt timp. Alexandra Căpitănescu reprezintă România pe scena de la Viena

România revine sâmbătă seară în finala Eurovision Song Contest după doi ani de absență, cu Alexandra Căpitănescu, artista de 22 de ani din Galați care a ajuns între favoritele competiției cu piesa „Choke Me”.

Finala Eurovision 2026 are loc pe scena Wiener Stadthalle din Viena și este transmisă în direct de la ora 22:00 pe TVR 1 și TVR+, dar și pe canalul oficial de YouTube al competiției. Din partea României, punctajul juriului va fi anunțat de Eda Marcus.

Prestația Alexandrei Căpitănescu va avea loc de la 00:09, ora României, în a doua parte a spectacolului. Este penultima care va urca pe scenă în finala Eurovision 2026, la care participă în total 25 de țări, cel mai mic număr din ultimii ani, pe fondul boicotului din cauza includerii Israelului în competiție.

HotNews va transmite în format LIVETEXT principalele momente ale serii.

Ordinea de intrare în concurs și țările calificate

Cei 25 de finaliști ai Eurovision Song Contest 2026 vor intra în concurs în următoarea ordine:

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”

Sarah Engels (Germania) – „Fire”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”

Alis (Albania) – „Nan”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Leleka (Ucraina) – „Ridnym”

Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Aidan (Malta) – „Bella”

Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”

Monroe (Franța) – „Regarde”

Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

Felicia (Suedia) – „My System”

Antigoni (Cipru) – „Jalla”

Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”

Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”

Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Un duo finlandez și o divă australiană sunt favoriții finalei Eurovision 2025. Linda Lampenius, violonista blondă de 56 de ani, care a apărut pe coperta revistei Playboy și într-un episod al serialului „Baywatch”, va evolua alături de partenerul său de 36 de ani, Pete Parkkonen, care cântă „Liekinheitin”, „lansator de flăcări” în finlandeză.

Și Australia se numără printre favoriți, după o prestație foarte bună în semifinala de joi. Vedeta australiană cu nouă milioane de albume vândute, Delta Goodrem, în vârstă de 41 de ani, a urcat pe locul al doilea în topul favoriților conform caselor de pariuri, cu piesa „Eclipse”, o baladă despre legătura magică a iubirii care îi pune în valoare vocea puternică.

Alexandra Căpitănescu se numără printre favoriții la câștigarea trofeului, a scris AFP, care o clasează înainte de marea finală pe locul 5. Românca Alexandra Capitanescu a reușit să intre în top 5, grație unei prezențe scenice electrizante pe piesa foarte rock „Choke me”, notează agenția de presă.

Înainte de a prinde biletul pentru marea finală de sâmbătă seară, artista se clasa pe locul 8 în clasamentul favoriților.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Artista originară din Galați s-a calificat joi seară în marea finală, după o prestație electrizantă în uralele publicului. Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă alături de colegii săi de trupă – Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă. Deși considerată „outsiderul” ediției, ea a obținut calificarea dintr-o semifinală puternică, devansând țări precum Elveția, Luxemburg sau Cipru.

Românii s-au mobilizează pe rețelele de socializare pentru susținearea Alexandrei Căpitănescu. Inclusiv Ambasada României în Austria a făcut un apel pentru conaționalii din țara în care se desfășoară Eurovision 2026.

„Alexandra Căpitănescu a reușit să aducă România în finala Eurovision Song Contest, iar acum are nevoie de susținerea noastră mai mult ca oricând! În această sâmbătă, haideți să fim uniți și să susținem România în marea finală Eurovision. Votăm România, votăm 2️4!”, a scris reprezentanța diplomatică de la Viena.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după ce, în anul 2023, a câștigat concursul muzical „Vocea României”. Ea avea atunci 19 ani și a făcut parte din echipa artistului Tudor Chirilă. La audițiile pe nevăzute, ea a întors toate cele patru scaune.

La scurt timp după câștigarea show-ului, Alexandra Căpitănescu a lansat single-ul său de debut, „Căpitanu’”.

Piesa a fost primită cu entuziasm, adunând rapid sute de mii de vizualizări pe YouTube. În aprilie 2024, a lansat primul său EP, intitulat tot „Căpitanu’”, care include cinci piese ce i-au consolidat identitatea artistică, conform descrierii artistei de pe Spotify.

Alexandra Căpitănescu a pornit, la finalul anului 2024, într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica. În același an, ea a lansat melodia „Arde”, o reinterpretare a celebrului refren al hitului „Focul”, cântat de Laura Stoica.

Alexandra Căpitănescu a colaborat și cu trupa VAMA, alături de care a lansat melodia „Fluturi în stomac”. În 2025 a lansat și piesele „Stea căzătoare”, „Dilaila” sau „Tare”.

Ea este absolventă a Facultăţii de Fizică şi, în prezent, studentă la master în fizică medicală,

„Choke me”

În perioada premergătoare Eurovision 2026, melodia „Choke me” cu care Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 a stârnit discuții intense. Publicația austriacă Der Standard a amintit că piesa a fost criticată de experți în prevenția violenței, care spun că melodia transmite un mesaj problematic într-o perioadă în care violența împotriva femeilor este în creștere.

Alexandra Căpitănescu a apărat melodia în interviuri acordate pentru AFP și BBC. Artista a subliniat că versurile au un caracter pur metaforic. Ea a explicat că textul se referă la senzația de sufocare sub greutatea așteptărilor societății. Cântăreața a adăugat că inima anatomică folosită în concept sugerează vulnerabilitate și emoții intense, fizice și aproape dureroase.

Melodia reflectă o luptă profund personală cu temerile interioare și presiunea – senzația de a fi „sufocată” de îndoială, autocritică sau de dorința de creștere și transformare, conform descrierii sale de pe Spotify.

„Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista pentru eurovisionromania.ro, înainte de un val de critici.

Regulamentul de vot în marea finală Eurovision 2026: Cum se stabilește câștigătorul

Clasamentul final și câștigătorul trofeului Eurovision sunt stabilite printr-un sistem combinat. Punctajul total este acordat în proporție de 50% de către juriile naționale de specialitate din fiecare țară și 50% de către public, prin intermediul televotului. Juriul de specialitate își exprimă votul în urma unei repetiții generale desfășurate înaintea spectacolului televizat.

Pentru a obține o clasare cât mai bună în finală, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin mesaje scurte sau online, însă, conform regulamentului oficial al concursului Eurovision, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Cum poate vota publicul din România

Publicul din România îşi poate susţine favoriţii prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu se poate vota pentru reprezentantul propriei ţări. Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În finală, se pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepţia numărului 24, care aparţine reprezentantei ţării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât şi de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanţi.