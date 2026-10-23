Finaliștii pentru rolul James Bond vor da probe weekendul acesta la Londra

Căutarea următorului James Bond se apropie de sfârșit, în condițiile în care un grup foarte restrâns de actori va susține probe de ecran în acest weekend pentru a se decide cine va deveni următorul agent britanic 007, notează The Guardian.

Potrivit publicațiilor Hollywood Reporter și Variety, care citează mai multe surse, mai mulți actori vor apărea în fața camerelor de filmat în rolul agentului secret în acest weekend, la Londra.

Printre aceștia se numără Callum Turner – cunoscut pentru rolul Theseus Scamander din filmele „Fantastic Beasts” și rolul John “Bucky” Egan din miniseria „Masters of the Air”. Turner s-a căsătorit vara aceasta cu vedeta pop Dua Lipa.

De asemenea, este menționat și Jack Lowden, făcut celebru de serialul „Slow Horses”, dar care mai este cunoscut pentru rolul din miniseria BBC „War & Peace” și apariția în filmul „Dunkirk” .

Potrivit publicațiilor citate, probele includ trei elemente: cascadorii, prezența în fața camerei și dialogul.

Între trei și cinci actori sunt finaliști pentru rol, care a rămas vacant după ce Daniel Craig a jucat în filmul „No Time to Die” din 2021.

În ciuda speculațiilor contrare, Jack O’Connell din „Sinners” și Jacob Elordi, vedeta din „Wuthering Heights”, nu participă la probe, potrivit Hollywood Reporter.

Villeneuve: „E un teritoriu sacru pentru mine”

Regizorul filmului „Dune”, Denis Villeneuve, va regiza următorul film din franciza Bond pentru studiourile Amazon MGM, care au achiziționat drepturile asupra seriei în cadrul unei tranzacții de 8,45 miliarde de dolari în 2022. Scenariul va fi scris de Steven Knight, scenaristul serialului „Peaky Blinders”.

Canadianul Villeneuve a fost apreciat de critici pentru filme precum „Sicario”, „Dune”, „Dune: Partea a doua”, „Blade Runner 2049” și „Arrival”, notează Reuters.

A fost nominalizat la categoria „Cel mai bun regizor” la Premiile Oscar din 2017 pentru filmul științifico-fantastic „Arrival”, cu Amy Adams și Jeremy Renner în rolurile principale, și la categoria „Cel mai bun scenariu adaptat” pentru „Dune”, bazat pe romanul omonim din 1965 al autorului Frank Herbert, la Premiile Oscar din 2022.

„Sunt un fan înrăit al lui Bond. Pentru mine, el reprezintă un teritoriu sacru. Intenționez să onorez tradiția și să deschid calea pentru multe misiuni noi care vor urma. Aceasta este o responsabilitate uriașă”, a declarat Villeneuve într-un comunicat.

Inspirată de romanele lui Ian Fleming, franciza Bond se întinde pe o perioadă de peste 60 de ani, înregistrând încasări de peste 7 miliarde de dolari la box-office-ul mondial, ceea ce o face una dintre cele mai de succes francize din toate timpurile.