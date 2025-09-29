FineStore Virtuții, noul magazin din București unde găsești băuturi premium la prețuri surprinzătoare

Iubești băuturile fine, originale și simți nevoia unei experiențe care să îți depășească așteptările? Trebuie să ajungi la FineStore Virtuții, magazinul care promite să redefinească standardele în retailul de băuturi alcoolice premium din București.

E momentul să scoți din wishlist băuturile premium pe care ți-ai dorit mereu să le încerci și să le duci acasă! Noul magazin FineStore din Capitală vine cu o selecție impresionantă de produse originale și cu prețuri cel puțin surprinzătoare!

Zeci de tentații pe metrul pătrat

O vizită în noul magazin FineStore, din Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, va oferi o experiență peste așteptări oricărui pasionat de băuturi alese! Aici te așteaptă aproape 3.000 de tentații, într-un spațiu de peste 300 de metri pătrați, de aproape trei ori mai mare decât FineStore Băneasa.

De ce este FineStore Virtuții atât de special? Băuturi alese din toate colțurile lumii așteaptă să le descoperi povestea, dar și gustul!

Băuturi pentru toate ocaziile, gusturile și bugetele

Vrei să ai acasă un bar ca în filme? Alege un coniac Hennessy rafinat sau o sticlă spectaculoasă de tequila Clase Azul care va impresiona pe oricine atunci când vine în vizită.

Ești în căutarea unui cadou deosebit? Mergi la sigur cu o șampanie Moet, cu un rom Bumbu deosebit sau cu o băutură din selecția de ediții rare și exclusivități de la FineStore.

Dai o petrecere și vrei să le oferi invitaților tot ce e mai bun? Ai de ales dintr-o largă varietate de prosecco, coniac, rom, vodka, tequila, gin, șampanie, lichior sau brandy, opțiuni care dau cu siguranță tonul la distracție.

Experiența care face diferența

FineStore Virtuții nu e doar un alt magazin de băuturi. Este locul unde fiecare sticlă are o poveste și unde aproape totul e pe încercate.

Pentru că nimic nu se compară cu momentul în care guști o băutură nouă pentru a-i descoperi aromele deosebite, la FineStore Virtuții ai ocazia să te convingi personal de calitatea produselor. Ca să faci mereu alegerea perfectă, degustările fac parte din experiența de shopping, iar atmosfera prietenoasă și consultanța specializată transformă fiecare vizită într-o experiență memorabilă.

Accesibilitate și prețuri excelente

Pentru FineStore, confortul și satisfacția clienților sunt prioritare, iar magazinul este deschis zilnic între 10:00 și 22:00, tocmai pentru ca vizita aici să nu fie încă un lucru făcut pe grabă în noianul de activități contracronometru; pentru cei care vin cu mașina există parcare dedicată, tocmai ca să aibă o grijă în minus într-un oraș atât de aglomerat, iar metroul este la doar 10 minute de mers pe jos, pentru cei care preferă cel mai practic mijloc de transport în comun din București.

Prețurile foarte bune, la fel ca pe site, sunt un argument în plus să îți faci cumpărăturile la FineStore Virtuții, genul de loc unde vii pentru băutura preferată, dar ai toate șansele să pleci cu două, trei sticle în plus, doar pentru că oferta este cu adevărat excelentă! Sute și sute de băuturi așteaptă să fie luate acasă și savurate împreună cu prietenii sau familia.

Hai și tu la FineStore Virtuții să te convingi că Bucureștiul chiar avea nevoie de un astfel de magazin, unde pasiunea, calitatea și rafinamentul conturează perfect o experiență de shopping premium la prețuri corecte!

Articol susținut de FineStore Virtuții