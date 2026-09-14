Finlanda a intrat sub „umbrela nucleară” a Franței. Anunțul, făcut în timpul Summitului Arctic la care participă și președintele Nicușor Dan. Ce a transmis șeful statului

Finlanda s-a alăturat inițiativei Franței de a extinde raza de acțiune a descurajării sale nucleare prin colaborarea cu țările europene partenere, au anunțat luni liderii celor două țări, citați de Reuters. Anunțul a fost făcut în timpul Summitului Arctic la care participă și președintele Nicușor Dan.

După ce a vehiculat inițial ideea în luna martie a anului trecut, Franța a anunțat oficial în primăvara acestui an Inițiativa pentru Descurajare Nucleară Avansată, ca răspuns la declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la angajamentul SUA de apărare a Europei și la implicațiile războiului din Ucraina asupra securității continentului.

În cadrul acestei inițiative, doar președintele Franței are autoritatea de a decide când sunt utilizate armele nucleare, spre deosebire de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care dispune de un Grup de Planificare Nucleară în care deciziile sunt luate în comun.

Totuși, inițiativa prevede exerciții comune, posibilitatea desfășurării pe termen scurt a unor capabilități capabile să utilizeze arme nucleare pe teritoriul statelor aliate, precum și consultări mai aprofundate.

După ce Marea Britanie a părăsit UE, Franța a rămas singurul stat din blocul comunitar care posedă un arsenal nuclear propriu. Franța este reprezentată la Summitul Arctic de ministrul de externe Jean-Noël Barrot.

Mesajul Finlandei după ce a intrat sub „umbrela nucleară” a Franței

„Inițiativa vizează, înainte de toate, consolidarea securității europene. Ea consolidează responsabilitatea Europei pentru propria apărare și contribuie la prevenirea escaladării”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Stubb a declarat că programul nu înlocuiește descurajarea nucleară a NATO și că Finlanda nu intenționează să permită staționarea armelor nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

Ministrul finlandez al apărării Antti Häkkänen a declarat într-un comunicat separat că acordul reprezintă un „pas firesc”, după ce alte țări nordice, precum Norvegia, Suedia și Danemarca, s-au alăturat inițiativei mai devreme în cursul acestui an.

În total, participă 10 țări. Finlanda și Suedia au devenit state membre ale Alianței Nord-Atlantice în 2023, respectiv 2024, renunțând la decenii de neutralitate după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Lideri europeni prezenți pe 14 septembrie 2026 la Summitul Arctic găzduit de Finlanda, FOTO: Jouni Porsanger / Imago Stock and People / Profimedia

Ce a spus președintele Nicușor Dan despre posibilitatea ca România să se alăture inițiativei franceze

Surse oficiale din Administrația Prezidențială au declarat în data de 3 martie a acestui an că România analizează propunerea făcută de președintele francez Emmanuel Macron și că România a participat la discuțiile pe această temă.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, declara la momentul respectiv că România și alte state europene au fost invitate de Franța la discuții despre extinderea descurajării nucleare, dar că proiectul este faze incipiente și că decizia va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Două zile mai târziu, în data de 5 martie, președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o în Polonia că România se află sub umbrela nucleară oferită de SUA prin prezența țării noastre în NATO.

„România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul alianței. România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat șeful statului.

„În relația cu Franța, avem un parteneriat strategic care este pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan, mesaj de la Summitul Arctic

„Suntem o ţară importantă pe Flancul estic şi avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic şi în zona arctică. Desigur, Rusia este în spatele acestei ameninţări”, a spus președintele Nicușor Dan luni, de la Rovaniemi, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice.

În Finlanda, Nicușor Dan a enumerat printre riscurile din cele două regiuni „atacurile cu drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, acte de sabotaj”.

„Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici”, a adăugat președintele României.

El a amintit că România face parte din Formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor.

Nicușor Dan a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine.

„Este important să împărtășim expertiza cu țările de pe Flancul estic, cu țările de la granița arctică”, a spus el.

Preşedintele a vorbit şi despre oportunităţile de cooperare economică dintre România şi statele din regiunea arctică. „Avem expertiză şi în ceea ce priveşte construirea de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiţii pe Flancul estic şi în zona arctică”, a adăugat Nicușor Dan.