Nicușor Dan, avertisment de la Summitul Arctic: „Avem aceeași amenințare și în zona arctică. Rusia este în spatele ei”

Aflat în Finlanda la Summitul Arctic, șeful statului a declarat că existența aceleiași amenințări pe Flancul estic și în zona arctică impune mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire.

„Suntem o ţară importantă pe Flancul estic şi avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic şi în zona arctică. Desigur, Rusia este în spatele acestei ameninţări”, a spus președintele Nicușor Dan, luni, de la Rovaniemi, înainte de participarea la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, potrivit Agerpres.

Nu este prima oară când șeful statului indică Moscova drept o sursă majoră de instabilitate, după ce anterior, la summitul Flancului Estic din Polonia, ceruse recunoașterea Rusiei drept o amenințare la adresa securității colective.

În Finlanda, Nicușor Dan a enumerat printre riscurile din cele două regiuni „atacurile cu drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, acte de sabotaj”.

„Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici”, a adăugat președintele României.

El a amintit că România face parte din Formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor.

Nicușor Dan a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine.

„Este important să împărtășim expertiza cu țările de pe Flancul estic, cu țările de la granița arctică”, a spus el.

Preşedintele a vorbit şi despre oportunităţile de cooperare economică dintre România şi statele din regiunea arctică. „Avem expertiză şi în ceea ce priveşte construirea de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiţii pe Flancul estic şi în zona arctică”, a adăugat Nicușor Dan.

Visiting Lapland Air Wing, on the sidelines of the European Arctic Summit, I saw what it means to guard NATO's northern edge every single day. My thanks to the Finnish Air Force for the warm welcome and the professionalism on display.



Rovaniemi and Romania's air bases stand at… pic.twitter.com/byKktMALFz — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 14, 2026

Vizita la o bază aeriană militară

În marja reuniunii din Finlanda, Nicușor Dan a vizitat și baza aeriană din Rovaniemi, unde a vorbit despre cooperarea militară dintre România și Finlanda, dar și despre trecerea țării noastre de la avioanele F-16 la F-35 în anii următori.

„Vizitând Lapland Air Wing, în marja Summitului European pentru Arctica, am văzut ce înseamnă să păzeşti în fiecare zi extremitatea nordică a NATO. Le mulţumesc Forţelor Aeriene Finlandeze pentru primirea călduroasă şi pentru profesionalismul demonstrat”, a scris Nicuşor Dan pe X.

Președintele Dan a subliniat legătura strategică dintre cele două regiuni: „Rovaniemi şi bazele aeriene ale României se află la capetele opuse ale aceluiaşi flanc, dar drumurile noastre converg. Această bază este locul de unde începe capabilitatea Finlandei cu avioane F-35. România se află pe aceeaşi cale, trecând de la F-16 la F-35 în anii următori”.

Nicușor Dan a arătat că România și Finlanda au oportunități importante de cooperare în domeniul militar, precizând: „Avem multe de învățat unii de la alții – în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. România este pregătită să aprofundeze această cooperare”.

De asemenea, șeful statului a evidențiat rolul forțelor aeriene în consolidarea solidarității europene și a Alianței Nord-Atlantice, transmițând că „puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarităţii europene şi aliate, din Arctica până la Marea Neagră”.

Discuții cu oficialii europeni înaintea reuniunii

În cadrul agendei diplomatice din Finlanda, Nicușor Dan a avut duminică o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz pentru a discuta despre securitatea Flancului Estic și cooperarea în industria de apărare, participând totodată și la o cină de lucru oferită de premierul finlandez Petteri Orpo.

Reuniunea la nivel înalt este organizată la inițiativa prim-ministrului Petteri Orpo și are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia, conform Administrației Prezidențiale.