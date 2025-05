Finlanda se pregătește „pentru ce este mai rău”, după ce Rusia a început extinderea și consolidarea forței militare de la granița comună

Finlanda a anunțat că se așteaptă ca Rusia să își consolideze în continuare trupele de-a lungul frontierei comune atunci când războiul din Ucraina se va încheia. Reacția vine după apariția informațiilor potrivit cărora Moscova și-a consolidat bazele militare în apropierea frontierei NATO, scriu The Guardian și France 24.

Generalul-maior Sami Nurmi, șeful departamentului de strategie al forțelor de apărare finlandeze, a declarat că armata urmărește „foarte îndeaproape” manevrele Moscovei și că este datoria Finlandei, ca parte a alianței NATO, să se „pregătească pentru ce este mai rău”, scrie The Guardian.

Poliția de frontieră finlandeză a anunțat miercuri că a finalizat primii 35 de kilometri dintr-un gard planificat de 200 de kilometri la granița sa estică cu Rusia, care a fost închisă de mai bine de un an după ce Helsinki a acuzat Moscova că direcționează solicitanții de azil către Finlanda într-o „operațiune hibridă”.

Gardul este dotat cu camere de supravegehere și senzori pentru a distinge între oameni și animale care traversează.

Imaginile din satelit, publicate săptămâna aceasta de New York Times par să arate o extindere a infrastructurii militare în apropierea frontierei finlandeze, inclusiv rânduri de corturi, vehicule militare, renovări ale adăposturilor avioanelor de luptă și construcția unei baze de elicoptere, neutilizate anterior.

Generalul finlandez a comentat aceste imagini.

„Ei schimbă structurile și vedem pregătiri moderate în ceea ce privește construirea infrastructurii în apropierea frontierelor noastre, ceea ce înseamnă că, odată ce războiul din Ucraina se va încheia, vor începe să aducă înapoi forțele care au luptat în Ucraina, în special forțele terestre”, a spus el.

Deși acest lucru nu era neașteptat, deoarece Finlanda a aderat la NATO cu o viteză record în 2023, după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, Nurmi a spus că autoritățile urmăresc pregătirile „foarte îndeaproape”.

„Ei o fac în etape. Aș spune că este vorba încă de cifre moderate. Nu este vorba de construcții mari, dar în anumite locuri se construiește infrastructură nouă și se pregătesc, aducând echipamente noi”, a spus el.

„De asemenea, trebuie să evaluăm dacă se pregătesc să trimită mai multe trupe în Ucraina sau dacă se pregătesc să își consolideze forțele în apropierea frontierei noastre. Dar cred că le fac pe amândouă”, a spus el.

Vorbind marți despre activitățile observate la granișa comună ruso-finlandeză, Donald Trump a declarat că nu este „deloc îngrijorat”, adăugând că Finlanda și Norvegia „vor fi foarte în siguranță”.

Nurmi a declarat și el că nu există „nicio amenințare militară imediată la adresa Finlandei sau a NATO din această direcție”.

Imagini din satelit, surprinse de compania americană Planet Labs, arată, potrivit NYT, elicoptere rusești la o bază din apropierea orașului arctic Murmansk – aceasta fiind prima lor apariție acolo în ultimii 20 de ani. Baza se află la aproximativ 160 de kilometri (100 mile) de granițele Rusiei cu Finlanda și cu Norvegia.

La baza aeriană Olenya, lângă Olenogorsk, la sud de Murmansk, fotografiile din satelit arată o creștere semnificativă a numărului de avioane militare. Baza aeriană găzduiește bombardiere supersonice rusești Tu-22, cu rază lungă de acțiune.

Satellite imagery has revealed an increase in Russia's military activity near its border with Finland signaling its intention to build up its troops by NATO's eastern flank.



The pictures from earth imaging company Planet Labs PBC show increased accommodation, aircraft… pic.twitter.com/2DiMvv0KNW