Fisura din blocul cu bulină evacuat „există de 9 ani”, spune Primăria Capitalei. „Locatarii au refuzat o soluție de consolidare”

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) informează într-o postare, referitor la blocul din Drumul Taberei care a fost evacuat sâmbătă după ce a fost semnalată o crăpătură pe trei etaje între două scări, că aceasta există de cel puțin 9 ani, fiind constatată în urma expertizelor de specialitate.

Potrivit Primăriei, cauza fisurii este alta, și nu calitatea proastă a construcției.

Fiind totuși un bloc cu risc seismic, Municipalitatea a propus consolidarea clădirii încă din 2021, dar locatarii au refuzat, mai spune Primăria.

Zeci de oameni au fost evacuați sâmbătă de pompieri dintr-o scară de bloc din Drumul Taberei, în Sectorul 6 al Capitalei, după ce locatarii au alertat autoritățile că a apărut o fisură în clădire.

Blocul cu 8 etaje este unul cu bulină roșie, adică are cel mai mare risc de prăbușire la cutremur puternic.

Potrivit ISU, blocul a fost construit în 1963.

După câteva ore, locuitorii din blocul evacuat s-au întors în locuințe, după ce „personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului”.

„Cauza nu este calitatea proastă a construcției”

„Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani! Are 5 cm și a fost depistată încă de la prima expertiză, în 2017, între scările 1 și 2. Cauza nu este calitatea proastă a construcției, ci problemele cu canalizarea blocului. Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată”, afirmă Primăria Capitalei, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Aceasta precizează că Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), din cadrul PMB, l-a trimis în această dimineață la fața locului pe expertul tehnic Mihai Ursăchescu.

Primăria Capitalei prezintă apoi și un istoric al măsurilor luate de municipalitate în cazul acestui bloc.

„Blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020, potrivit noului normativ P100-3/2019”, spune PMB.

Potrivit Primăriei, AMCCRS a finalizat documentația pentru consolidare în 2021. Iar în 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului București a votat proiectul 190, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

„Costurile estimate ale consolidării se ridică la 44,59 milioane lei și urmau să fie acoperite prin PNRR. Durata lucrării este de 14 luni”, precizează PMB.

„Locatarii au refuzat consolidarea”

„AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare. Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc. Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor”, explică Primăria.

„Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă”, subliniază instituția.

Sute de clădiri din București au bulină roșie

Primăria mai precizează că în prezent sunt în consolidare 185 de blocuri din Capitală.

Potrivit PMB, au fost evaluate în total 2.800 de blocuri. Din acestea, 415 sunt în risc seismic 1. Alte 450 sunt în risc seismic II, restul risc seismic 3 și în clase de urgență.

„În prezent, la AMCCRS, sunt în lucru 185 de blocuri cu risc seismic I”, în diverse etape, spune Primăria.

***

Din clasa de risc seismic 1 (RsI) fac parte clădirile „cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime”, potrivit legii.

Pe lângă imobilele cu RsI, în București sunt și alte aproape 1.500 de clădiri încadrate în categoriile de urgență U1, U2, U3.

Categoriile de urgență reprezentau modul de expertizare al clădirilor, folosit înainte 1997. Ulterior, el a fost înlocuit de clasele de risc seismic.