Bloc cu bulină din București, evacuat. „Crăpătură pe trei etaje”. Nu este clar dacă s-a produs la seismul de acum cateva zile, spun autoritățile

Zeci de oameni au fost evacuați sâmbătă de pompieri dintr-o scară de bloc din Drumul Taberei, Sectorul 6 al Capitalei, după ce s-a descoperit o crăpătură care se întinde pe trei etaje, anunță ISUBIF. Blocul este cu bulină roșie, adică are cel mai mare risc de prăbușire la cutremur puternic. Nu este clar momentan dacă fisura a apărut după seismul cu magnitudine 4,8 din 19 octombrie.

UPDATE ora 13.13: Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că aproape 35 de oameni au fost evacuați din bloc, dar a precizat că intervenția este în dinamică.

Șeful DSU a precizat că evacuarea este preventivă, iar „cei care refuză evacuarea se solicită să semneze pe hârtie că e pe propria răspundere refuzul la evacuare”.

„Dacă se va stabili că blocul are un risc major și nu mai poate fi locuit, atunci evacuarea va deveni obligatorie”, a spus Arafat.

Întrebat dacă există o legătură între cutremurul din 19 octombrie și fisură, Arafat a spus că „nu este certă, nu este sigură. Vom vedea în urma expertizei”.

„Noi am evacuat pentru că nu știm care este nivelul de risc și dacă există un pericol real sau nu, apărând aceste crăpături. Deci evacuarea este preventivă și așteptăm să vedem ce zic experții. Într-o oră, două, cel mult, cred că o să avem și concluzia lor și o să ia decizia împreună cu inspectoratul, împreună cu toate autoritățile implicate, dacă este în siguranță blocul să se întoarcă oamenii în el, dacă nu, atunci care vor fi măsurile”, a precizat Raed Arafat.

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„Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, București, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgență 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+8”, a anunțat ISUBIF.

Potrivit sursei citate, blocul este semnalizat pentru risc seismic.

„Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane. În momentul de față nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026”, a menționat ISUBIF.

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Având în vedere pericolul la care se pot supune, pompierii au decis evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc.

„Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple ( în vederea asigurării unui spațiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute). Au fost solicitați în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică”, a precizat ISUBIF.