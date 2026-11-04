Fiul fostului ministru Tudorel Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală, și-a pierdut funcția de lector la Universitatea „Al. I. Cuza”

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției și fost rector Tudorel Toader, și-a pierdut funcția didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, a anunțat miercuri instituția de învățământ superior într-un comunicat de presă.

Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader de abuzuri sexuale. El a fost plasat marți în arest la domiciliu.

Potrivit sursei citate, Alexandru Toader a fost destituit în baza unei hotărâri adoptate de Comisia de Etică a UAIC. Comisia de Etică a anunțat că s-a autosesizat în urmă cu aproape un an, când Reporter de Iași publica mărturiile a două studente care îl acuzau pe Toader de abuz sexual.

Tot atunci, în 24 noiembrie 2025, Consiliul Facultății de Drept din Iași a adoptat în unanimitate o recomandare prin care îi cerea lui Alexandru Toader „să se abţină, în condiţiile prevăzute de lege, de la efectuarea oricăror activităţi didactice şi de evaluare a studenţilor până la clarificarea situaţiei semnalate în mass-media”. El a continuat să predea.

„Comisia de Etică a Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile”, se precizează în comunicat.

Comisia de Etică a constatat că Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, a săvârșit abaterile de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, și anume folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

Universitatea „Al. I. Cuza” își exprimă regretul față de suferința studentelor, pentru prima dată de la izbucnirea scandalului

Totodată, UAIC își exprimă, prin intermediul comunicatului, profunda compasiune și solidaritate față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală săvârșite de Ionuț-Alexandru Toader.

„UAIC regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale. Dincolo de măsurile instituționale și de procedurile prevăzute de regulamente, UAIC dorește să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteți singure și puteți conta pe sprijinul Universității”, se afirmă în comunicatul UAIC.

Universitatea a anunțat și că pune la dispoziția victimelor profesorului Toader, în mod gratuit, servicii de sprijin și consiliere psihologică.

De asemenea, instituția ieșeană de învățământ superior a transmis că studentele care, în urma situațiilor de hărțuire și a consecințelor acestora, au fost nevoite să își întrerupă sau să abandoneze studiile se pot întoarce la universitate pentru reluarea studiilor.

De ce e acuzat Alexandru Toader

Alexandru Toader este acuzat de procurori că a început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În referatul în care cereau arestarea preventivă, înaintat Curții de Apel Iași, procurorii au descris tiparul după care acționa.

El a fost pus sub acuzare și reținut pe 23 octombrie de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior”.

Primul viol de care este acuzat Alexandru Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia. O săptămână mai târziu, tânăra a fost chemată în biroul de la facultate, unde acuză că a fost din nou violată. După o altă săptămână, ea a renunțat la Facultate.

După reținerea lui Alexandru Toader, fostul ministru Tudorel Toader, care este și avocat pentru fiul său, a publicat un mesaj pe Facebook în care a acuzat că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.