Înalta Curte decide astăzi dacă Alexandru Toader rămâne sau nu în arest preventiv

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă marţi contestaţia lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, la decizia judecătorilor de arestare preventivă în dosarul în care este acuzat de viol și agresiunea sexuală.

Alexandru Toader se află în arest din 24 octombrie. El a contestat decizia judecătorilor, procesul fiind stabilit pentru 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

De ce e acuzat Alexandru Toader

Alexandru Toader, fost lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost arestat preventiv pe 24 octombrie de Curtea de Apel Iași, acuzat de viol și agresiune sexuală, victime fiind mai multe studente.

El a fost pus sub acuzare și reținut pe 23 octombrie de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior”.

Alexandru Toader este acuzat de procurori că a început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În referatul în care cereau arestarea preventivă, înaintat Curții de Apel Iași, procurorii au descris tiparul după care acționa.

Primul viol de care este acuzat Alexandru Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia. O săptămână mai târziu, tânăra a fost chemată în biroul de la facultate, unde acuză că a fost din nou violată. După o altă săptămână, ea a renunțat la Facultate.

În seara de 27 octombrie, Alexandru Toader a fost scos din arestul Poliţiei Iaşi şi dus la cabinetul său notarial, unde o studentă acuză că a fost violată, pentru percheziţii.

După reținerea lui Alexandru Toader, fostul ministru Tudorel Toader, care este și avocat pentru fiul său, a publicat un mesaj pe Facebook în care a acuzat că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.