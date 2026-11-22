Igor Dodik, fiul fostului preşedinte al Republicii Sprska, Milorad Dodik, urmează să devină următorul prim-ministru al Republicii Srpska, entitatea sârbă din Bosnia şi Herţegovina, a anunţat duminică Savo Minic, preşedintele entităţii, transmite agenţia de presă croată HINA.

În declaraţii oferite jurnaliştilor la Banja Luka, el a precizat că îl va propune parlamentului Republicii Srpska pe Igor Dodik, în vârstă de 37 de ani – fiul liderului formaţiunii de guvernământ, Alianţa Social-Democraţilor Independenţi (SNSD) – pentru funcţia de prim-ministru desemnat.

Fiul lui Milorad Dodik, demis din funcţie în 2025 şi care nu are voie să deţină funcţii publice, a obţinut un mandat în Adunarea Naţională a Republicii Srpska după ultimele alegeri.

„Igor Dodik este cel mai tânăr prim-ministru desemnat din istoria Republicii Srpska. Mă aştept ca el să formeze un guvern până la jumătatea lunii decembrie”, a declarat Minic, prezentându-l pe Dodik junior ca premier desemnat şi susţinând că nominalizarea a fost sprijinită de toate celelalte partide din majoritatea aflată la guvernare.

Prim-ministrul desemnat a declarat că obiectivul său principal va fi îmbunătăţirea nivelului de trai şi păstrarea statutului constituţional al Republicii Srpska şi şi-a exprimat speranţa într-o colaborare strânsă cu noile autorităţi din Serbia.

El a precizat că guvernul său va rămâne angajat faţă de Uniunea Europeană doar dacă blocul comunitar „respectă Republica Srpska”.

În urma alegerilor din 4 octombrie, SNSD şi mai multe partide mai mici au obţinut două treimi din locurile din parlamentul Republicii Srpska. O majoritate simplă este suficientă pentru confirmarea prim-ministrului desemnat şi formarea guvernului.