Fiul lui Arnold Schwarzenegger a explicat ce îl ajută să se ferească de tentațiile de la Hollywood după ce a jucat într-un serial fenomen

Arnold și Patrick Schwarzenegger, fotografiați împreună la o discuție cu public ce a fost organizată pe 6 decembrie 2025 la Festivalul de Film Sun Valley, FOTO: Jason Merritt, Radarpics for SVFF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Patrick Schwarzenegger, fiul celebrului Arnold Schwarzenegger, are deja peste 20 de roluri în filme și seriale produse de Hollywood, și spune că a fi „un om al credinței” l-a ferit de tentații atât înainte, cât și după ce a jucat în serialul care l-a adus în prim-plan: popularul „The White Lotus” al HBO, relatează Variety.

„Sunt aici, pe acest pământ, pentru un scop și un sens mai mari decât simplul fapt de a lucra în actorie”, a declarat Schwarzenegger Jr., în vârstă de 32 de ani, la Festivalul de Film Sundance. „Industria filmului este un montagne russe. Am văzut asta pe propria piele, în cazul membrilor familiei mele, al prietenilor. Ceea ce este cu adevărat important este ca, indiferent dacă urci sau cobori, oricum ai evolua, credința ta să fie în continuare acolo”, a mai spus el.

Patrick Schwarzenegger a vorbit în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri (Q & A) organizate la Festivalul de Film Sundance de inițiativa Coaliția pentru Credință și Media în parteneriat cu revista Variety. Înrebat să împărtășească o practică spirituală care ar putea ajuta lumea în suferință, Schwarzenegger a vorbit despre ritualul zilnic de rugăciune pe care îl are împreună cu soția sa, modelul Abby Champion.

„Rugăciunile mele sunt ceva care m-a ajutat în fiecare zi din viața mea”, a răspuns Schwarzenegger. „Este ceva care ne ajută pe mine și pe soția mea. O facem împreună. Cred că exista o statistică nebunească potrivit căreia soții și soțiile care se roagă împreună au cu 67% mai puține șanse să divorțeze sau să se separe”, a explicat el.

Nu vreau să fiu persoana care le spune tuturor să se roage în fiecare zi și că totul va fi în regulă, dar este ceva care reprezintă un punct central al credinței și recunoștinței mele… Este un moment revigorant în ziua mea”, a subliniat Schwarzenegger.

Patrick Schwarzenegger alături de soția sa Abby Champion (stânga), de mama sa Maria Shriver (centru), de sora sa Katherine Schwarzenegger și de soțul acesteia, actorul Chris Pratt, la premiera sezonului 3 al serialului HBO „The White Lotus”., FOTO: Chris Delmas / AFP / Profimedia Images

Patrick Schwarzenegger va juca într-un film alături de Penelope Cruz și Javier Bardem

Revista Variety arată că actorul are un program extrem de încărcat de când a fost propulsat în centrul atenției mediatice grație rolului lui Saxon Ratliff, pe care l-a jucat în al treilea sezon al serialului „The White Lotus”, filmat în Thailanda. Fizicul impresionant al lui Schwarzenegger Jr. a fost unul dintre lucrurile care au atras atenția asupra sa.

Recent, el a încheiat filmările pentru comedia romantică „Love of Your Life”, produsă de Amazon MGM Studios, alături de Margaret Qualley, care ar urma să fie lansată în cinematografe toamna aceasta.

La începutul săptămânii el a zburat în Spania pentru o sesiune de filmări de opt zile pentru viitorul film al lui Florian Zeller, „Bunker”, în care joacă alături de Penelope Cruz și Javier Bardem.

Filmul „urmărește povestea unui cuplu căsătorit de 17 ani. Soțul este arhitect și acceptă un proiect controversat: construirea unui buncăr de supraviețuire pentru un miliardar din domeniul tehnologiei. Această decizie o determină pe soția sa să-și pună sub semnul întrebării căsnicia”, potrivit descrierii de pe IMDb. „Bunker” nu are deocamdată o dată de lansare, însă filmările pentru el au început în luna decembrie la Madrid și Londra.

Ce spune fiul lui Arnold Schwarzenegger despre cariera sa la Hollywood

„Obiectivul meu numărul unu este să lucrez cu scenariști, regizori și actori incredibili”, a declarat Patrick Schwarzenegger pentru Variety. „Nu am, ca atare, un ego legat de mărimea rolului sau de natura proiectului”, a adăugat el.

Patrick Schwarzenegger este fiul lui Arnold cu jurnalista și scriitoarea americană Maria Shriver, cu care a fost căsătorit timp de 25 de ani. Cei doi, care au divorțat în 2011, mai au împreună 3 copii: Katherine (în vârstă de 36 de ani), Christina (34 de ani) și Christopher (28 de ani). Arnold Schwarzenegger și Shriver au divorțat după ce actorul i-a dezvăluit că a mai avut un fiu, Joseph Baena (28 de ani), dintr-o relație extraconjugală cu menajera familiei.

Variety notează că deschiderea lui Patrick Schwarzenegger în privința credinței sale reflectă o tendință mai largă de a încuraja discuții mai nuanțate despre religie la Hollywood.

Coaliția pentru Credință și Media a publicat recent un studiu de cercetare care a constatat că 70% dintre americani cred că Hollywood stereotipizează credința, în timp ce 82% din respondeți au spus că filmul și televiziunea ar trebui să acorde prioritate unor reprezentări mai corecte și mai complexe ale credinței și religiei.