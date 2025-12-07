Fiul lui Bolsonaro ezită să-și asume o candidatură la președinția Braziliei. Retragerea, condiționată de un preț

Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, a declarat că ar putea să nu mai candideze pentru funcția de președinte al Braziliei la alegerile de anul viitor, informează Reuters.

Anunțul marchează o revenire față de anunțul făcut vineri, când mai tânărul Bolsonaro a spus că tatăl său l-a ales să candideze din partea Partidului Liberal, anunț ce a zguduit piețele care mizau pe un candidat mai cu experiență aruncat în luptă de dreapta braziliană.

Decizia finală va fi anunțată luni, a anunțat senatorul după ce mers la liturghia duminicală. „Există posibilitatea să nu merg până la capăt”, a spus Bolsonaro jr., adăugând că retragerea sa ar fi avea „un preț”.

Senatorul a evitat să răspundă dacă acest preț ar fi votarea de către Congres a unei legi prin care să fie amnistiați cei condamnați pentru vandalizarea unor clădiri publice în ianuarie 2023, în semn de protest față de rezultatul precedentelor alegeri prezidențiale.

„Vreau să vă gândiți ce este în joc în Brazilia și cât valorează pentru mine să-mi retrag candidatura”, a spus Flavio Bolsonaro.

Fostul președinte de dreapta Jair Bolsonaro, aflat acum în închisoare, a fost condamnat pentru plănuirea unei lovituri de stat după înfrângerea suferită la finele anului 2022, în fața candidatului de stânga Luis Inacio Lula da Silva.