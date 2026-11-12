Fiul lui Tudorel Toader rămâne în arest la domiciliu. Magistrații i-au prelungit măsura cu 30 de zile

Alexandru Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală, va rămâne în arest la domiciliu până pe 21 decembrie, a decis joi Curtea de Apel Iași. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă.

Pe durata măsurii, acesta are obligația de a nu părăsi locuința fără permisiunea organului judiciar și nu are voie să comunice cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției.

Alexandru Toader se află în arest la domiciliu din 3 noiembrie după ce Curtea Supremă a înlocuit măsura arestului preventiv decis inițial de judecătorii din Iași în 24 noiembrie.

De ce e acuzat Alexandru Toader

Alexandru Toader, fost lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este acuzat de viol și agresiune sexuală, victime fiind mai multe studente de la Facultatea de Drept.

El a fost pus sub acuzare și reținut pe 23 octombrie de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior”.

Alexandru Toader este acuzat de procurori că a început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În referatul în care cereau arestarea preventivă, înaintat Curții de Apel Iași, procurorii au descris tiparul după care acționa.

Primul viol de care este acuzat Alexandru Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia. O săptămână mai târziu, tânăra a fost chemată în biroul de la facultate, unde acuză că a fost din nou violată. După o altă săptămână, ea a renunțat la Facultate.

O altă studentă a fost chemată de lectorul Toader în cabinetul său de la facultate, în septembrie 2024, sub același pretext că „nu prea s-a descurcat” la examen.

Tânăra a relatat procurorilor despre tema trăită atunci când, după ce a intrat în biroul lui Toader, a auzit închiderea ușii cu cheia. „Îmi era frică”, a declarat la audieri procurorilor. Aflase de la alte colege despre obiceiul acestuia de a aborda studente aflate în situații dificile.

În cazul unei studente care l-a confruntat, Alexandru Toader a răspuns cu un principiu din Drept: „Ceea ce nu se poate dovedi este ca și cum nu există“, scrie în referatul procurorilor.

Dat afară de la Universitate

După declanșarea anchetei penale, Alexandru Toader și-a pierdut funcția didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Alexandru Toader a fost destituit în baza unei hotărâri adoptate de Comisia de Etică a UAIC.

De asemenea, Universitatea a decis suspendarea lui Tudorel Toader și a lectorului Andreea Olga Urda. Cei doi avocați ai lui Alexandru Toader nu mai pot preda studenților de la Facultatea de Drept din Iași, ci doar la extensiile pe care universitatea la are la Bălți, în Republica Moldova, și la Focșani.