Când un adolescent merge aproape zilnic la sală, e atent la alimentație și vrea să-și crească masa musculară, părinții ar putea fi încântați că face sport și că este disciplinat. Dar dacă băiatul este mereu nemulțumit de cum arată, devine nervos când ratează un antrenament sau începe să renunțe la prieteni pentru a merge la sală, ar putea fi mai mult decât o pasiune pentru sport.

În spatele acestei discipline se poate ascunde o problemă despre care se vorbește foarte puțin: dismorfia musculară, o tulburare specifică băieților tineri care devin obsedați de faptul că musculatura lor este insuficient de dezvoltată, chiar dacă acest lucru nu este real. Psihologul Andreea Dumitru explică unde se termină pasiunea pentru sport și unde începe obsesia pentru musculatură, ce semne nu ar trebui să le scape părinților și când e momentul să ceară ajutor.

În cazul fetelor, discuțiile despre nemulțumirea față de propriul corp se concentrează adesea pe dorința de a slăbi. La băieți, idealul e diferit: umeri lați, brațe mari, abdomen bine definit și cât mai puțină grăsime corporală. Iar rețelele sociale, unde adolescenții văd zilnic influenceri de fitness cu o musculatură impresionantă, pun și mai multă presiune asupra lor.

Problema este că, în cazul băieților, preocuparea excesivă pentru aspectul fizic și eventualele tulburări asociate pot trece mai ușor neobservate. Un adolescent care își numără caloriile, se antrenează intens și vrea să aibă mușchi tot mai mari poate fi considerat ambițios și disciplinat, chiar și atunci când relația lui cu propriul corp începe să devină nesănătoasă.

Autorii unui articol publicat în The Conversation atrag atenția tocmai asupra acestei dificultăți: cum pot părinții să deosebească pasiunea pentru sport de o preocupare pentru musculatură care începe să afecteze sănătatea și viața adolescentului?

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