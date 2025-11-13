Fiul președintelui CJ Botoșani, printre noii consilieri numiți de Nicușor Dan. Valeriu Iftime: „Nu am avut nicio influență”

Șerban Iftime a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a anunțat Administrația Prezidențiale. El va lucra începând din 17 noiembrie în Departamentul Politici Economice şi Sociale. Potrivit publicației locale BotoșaniNews este el fiul lui Valeriu Iftime, președinte al Consiliului Județean Botoșani și patron al echipei de fotbal locale.

Contactat de publicația locală, Valeriu Iftime a confirmat că este fiul său, dar a negat orice implicare în numirea lui la Palatul Cotroceni.

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a declarat Valeriu Iftime.

Președinte al PNL Botoșani, Valeriu Iftime a fost anul trecut și în conducerea centrală a partidului fiind prim-vicepreședinte timp de o lună odată cu venirea lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii. El a fost numit în această funcție în 25 noiembrie și a demisionat pe 23 decembrie.

„Eu nu vreau să mă înrolez politic până la urmă, chiar dacă nu sună bine. Eu nu mă înrolez politic oricând şi oricum. În schimb, ce pot să fac pentru PNL este să asigur interfaţa asta cu oamenii de afaceri”, afirmat atunci Valeriu Iftime, citat de Agerpres.

Șerban Iftime este manager general la Elsaco Electronic, o companie mare din domeniul utilităților, oferind servicii de inginerie pentru domeniul utilităților publice municipale (energie, apă, automatizări și SCADA), conform propriei descrieri. Compania a avut, anul trecut, un profit de 22,5 milioane lei, la o cifră de afaceri de 348,4 milioane lei.