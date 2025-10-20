Fiul unui fotbalist englez legendar a murit la 21 de ani, într-un accident de tractor

Fiul legendarului fotbalist Stuart Pearce a murit tragic într-un accident cu tractorul, scrie Daily Mail.

Fostul internațional englez este îndoliat după ce fiul său, Harley Pearce, a pierdut controlul vehiculului agricol pe un drum de țară din apropierea casei familiei sale din Wiltshire.

Tractorul pe care îl conducea a suferit probabil o pană de cauciuc, ceea ce l-a făcut să devieze de pe drum.

Harley, în vârstă de 21 de ani, a murit la fața locului în Witcombe, joia trecută, a confirmat poliția din Gloucestershire.

Harley era cel mai mic dintre cei doi copii pe care Stuart îi avea cu fosta sa soție, Liz.

În vârstă de 63 de ani, Stuart Pearce a jucat pentru Nottingham Forest, Newcastle United, West Ham United și Manchester City într-o carieră care s-a întins pe o perioadă de douăzeci și doi de ani.

Pearce a jucat 78 de meciuri pentru naționala Angliei pentru care a marcat și cinci goluri.

După încheierea carierei de fotbalist, Stuart Pearce a devenit antrenor/manager.