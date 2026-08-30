„Fjord” al lui Cristian Mungiu, inclus de Variety pe lista posibilelor nominalizări la Oscarul pentru „Cel mai bun film”

Într-un articol intitulat «Șapte filme care ar putea marca sezonul premiilor din cinematografie», reputata revistă americană de film Variety include „Fjord”, pelicula lui Cristian Mungiu recompensată cu Palme d’Or la Cannes, pe lista posibilelor nominalizări la Premiul Oscar pentru Cel mai bun film în 2027.

„Anul cinematografic 2026 a oferit deja câteva titluri importante, în frunte cu „The Odyssey” al lui Christopher Nolan, un film-eveniment lansat în iulie, care a reprezentat totodată prima lansare cu adevărat importantă a unui candidat la Oscarul pentru Cel mai bun film.

Încă din mai, Festivalul de la Cannes a dat startul confruntărilor, lansând de pe Croazetă „Fjord” al lui Cristian Mungiu, câștigătorul trofeului Palme d’Or, precum și pelicula în limba spaniolă „La Bola Negra”, achiziționată de Netflix, și drama rusească „Minotaur”, toate cu un val de entuziasm care le va însoți până în toamnă”, scrie revista americană Variety, una dintre cele mai importante și respectate publicații de divertisment din lume, cu o istorie de peste un secol.

Revista Variery menționează și că în următoarele șase săptămâni cursa pentru Oscaruri se va desfășura în valuri, pentru că urmează și alte festivaluri de film, precum cele de la Telluride (Colorado, SUA), Veneția (Italia), Toronto (Canada) sau New York (SUA).

„Festivalurile sunt pregătite, iar anul cinematografic este plin de titluri puternice”, mai scrie Variety, care prezintă apoi și cum arată cursa în acest moment.

Astfel, potrivit predicțiilor de la final de august, pe lista cu cele zece filme care ar putea fi nominalizate la categoria „Cel mai bun film” în cadrul Premiilor Oscar din 2027 sunt:

„The Debut” (A24)

„Dune: Part Three” (Warner Bros.)

„Fjord” (Neon)

„The Invite” (A24)

„La Bola Negra” (Netflix)

„The Odyssey” (Universal Pictures)

„Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)

„Tender Loving Care” (Bleecker Street)

„Wild Horse Nine” (Searchlight Pictures)

„Wildwood” (Laika)

Deși Cristian Mungiu nu este inclus pe lista posibililor nominalizați la categoria Regie, el este enumerat în schimb printre cei care ar putea fi nominalizați pentru Scenariu original:

„The Debut” (A24) – Jesse Eisenberg

„Fjord” (Neon) – Cristian Mungiu

„Josephine” (Sumerian Pictures) – Beth de Araújo

„Tender Loving Care” (Bleecker Street) – Mike Leigh

„Wild Horse Nine” (Searchlight Pictures) – Martin McDonagh

„Fjord” este inclus de asemenea și la categoria Film internațional:

„All of a Sudden” – din Japonia (Neon)

„Fjord” – din România (Neon)

“La Bola Negra” – din Spania (Netflix)

„Minotaur” – din Franța (Mubi)

„Possible Love” – din Coreea de Sud (Netflix)

Revista Variety este cea mai importantă publicație americană de film, una dintre cele mai vechi şi mai respectate surse de informaţii din industria de divertisment.

Când urmează să ajungă Fjord în cinematografele din România

„Fjord” abia a avut premiera în Franța și urmează să ajungă în România în toamnă sau la început de 2027. Mai mult, potrivit unei noi reguli ale Academiei Americane de Film, producția va intra direct în cursa pentru Premiile Oscar.

Inspirat de cazul real al familiei Bodnariu, care a stârnit un val de reacții în presa națională și internațională la final de 2015, filmul îi are ca protagoniști pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Într-un interviu acordat pentru HotNews, Cristian Mungiu vorbește despre „Fjord”, despre temele și dilemele pe care le aduce în discuție, dar și despre reacțiile puternice pe care filmul le-a generat.

„Nu vreau să fac filme de propagandă pentru nicio cauză în afara aceleia de a rămâne dilematic, îndoit”, a declarat Mungiu, în intervi.