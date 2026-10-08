Cristian Mungiu critică „orbirea progresismului” chiar dacă artistul este liberal

„Mungiu este el însuși un liberal din punct de vedere politic, dar „Fjord” pune în scenă o formă progresistă de îngustime de spirit și ipocrizie care, în opinia sa, rivalizează cu trăsăturile extremei drepte”, susține o nouă reacție a presei internaționale. Filmul lui Mungiu se derulează exact pe direcția disputei care e vitală pentru orice societate, inclusiv pentru România.

Inclus în selecția oficială a festivalului de la Toronto, „Fjord” al lui Cristian Mungiu nu a fost laureat, dar a câștigat ceva la fel de important: respectul, atenția și conversația largă a publicului.

Criticul de film Jake Coyle de la Associated Press (AP) scrie că „Fjord” este acel tip rar de film de artă conceput special pentru a pune întrebări incomode. Iar întrebările vizează raporturile dintre „progresism” și „conservatorism”.

Și o altă publicație, americanii de la Variety, subliniaseră că Mungiu refuză să ofere răspunsuri alb-negru la tema: cine e, de fapt, intolerant?

Noua peliculă a lui Mungiu își îndreaptă „privirea critică și anti-autoritară spre o nouă provocare: aceea de a găsi ridurile morale și multiplele ambiguități din sistemele aparent ordonate și progresiste„ care guvernează anumite țări, mai scrie Variety.

Mungiu a subliniat în mai multe apariții publice că el nu este un conservator. Dar că adevărul de e monocrom și că intoleranța progresistă în manifestarea ei produce efecte negative, ca multe alte intoleranțe.

O critică adusă „orbirii progresismului”

În articolul publicat joi de AP, Jake Coyle notează că regizorul român își bazează filmele riguros realiste pe evenimente reale, folosindu-le ca pretext pentru a explora forțele sociale mai ample care ne modelează lumea.

Criticul face o scurtă prezentare a celui mai recent film al lui Mungiu, „Fjord”, și menționează că pelicula se inspiră dintr-un episod real din 2015, petrecut în Norvegia. Sebastian Stan și Renate Reinsve interpretează rolurile unui cuplu creștin cu cinci copii, care a emigrat din România în Norvegia. Aceștia sunt primiți cu căldură de o comunitate rurală progresistă, dar obiceiurile lor tradiționale și religioase ale migranților sunt tot mai mult puse sub lupă, până când copiii lor sunt luați în custodia statului.

În opinia criticului, tocmai acest conflict cultural transformă pelicula în ceva „neobișnuit”. El explică faptul că „Fjord” este „unul dintre puținele filme de artă care pune întrebări incomode unui public în mare parte de stânga”.

„Mungiu este el însuși liberal din punct de vedere politic, dar „Fjord” pune în scenă o formă progresistă de îngustime de spirit și ipocrizie care, în opinia sa, rivalizează cu trăsăturile extremei drepte”, adaugă Jake Coyle.

Criticul amintește declarațiile lui Mungiu dintr-un interviu recent, în care regizorul afirma: „Extrema stângă se comportă la fel. Ei sunt convinși că dețin adevărul. Singurul lucru pe care îl faci este să divizezi societatea până la nivelul de divizare care există astăzi. Nu trăim într-o societate. Trăim în bule, pe maluri diferite ale aceluiași râu”.

„Iată ce face acest film, cu îndrăzneală. Se exprimă deschis și spune lucruri pe care le simțim cu toții, dar pe care nu îndrăznim să le spunem cu voce tare”, a mai spus Mungiu.