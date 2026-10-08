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Actualitate

Cristian Mungiu critică „orbirea progresismului” chiar dacă artistul este liberal

Cristina Stoian
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„Mungiu este el însuși un liberal din punct de vedere politic, dar „Fjord” pune în scenă o formă progresistă de îngustime de spirit și ipocrizie care, în opinia sa, rivalizează cu trăsăturile extremei drepte”, susține o nouă reacție a presei internaționale. Filmul lui Mungiu se derulează exact pe direcția disputei care e vitală pentru orice societate, inclusiv pentru România.

  • „Nu trăim într-o societate. Trăim în bule, pe maluri diferite ale aceluiași râu”, crede Mungiu, al cărui film este nominalizarea României la Premiile Oscar din acest an. 
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