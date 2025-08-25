„Un medic care intoxică publicul devine un pericol”. Medicul pneumolog Flavia Groșan, în centrul atenției cu un „fake news medical” privind contactul fizic între vaccinați și nevaccinați /  Colegiul Medicilor a convocat o ședință

Medicul pneumolog Flavia Groșan a lansat o teorie despre contactul fizic între persoanele care s-au vaccinat anti-COVID și cele care nu s-au vaccinat, care a fost imediat dezmințită categoric de mai multe instituții din România, printre care și Societatea Română de Pneumologie. Totodată, Colegiul Medicilor Bihor a decis să se reunească astăzi, 25 august, de la 13.30, „pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR”.

Medicul pneumolog din Oradea a ajuns în centrul atenției și în pandemiei, când a susținut că protocolul Covid „omoară pacienții”. Ea a fost audiată atunci de Colegiul Medicilor Bihor.

Medicul pneumolog Flavia Groșan a afirmat, într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, că un bărbat de 32 de ani, nevaccinat, ar fi prezentat simptome precum dureri în piept, oboseală accentuată și „ceață mentală”, după ce a avut relații intime cu partenera sa, vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică – fluide corporale, orice – la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a scris medicul pneumolog din Oradea.

Groșan a adăugat că persoanele vaccinate „au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike” și că unele persoane ar fi mai sensibile la fenomen. „Nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc”, scrie Flavia Groșan.

În comentarii, medicul spune: „pacienții mei au ajuns la concluzia asta. Ei doar mi-au confirmat suspiciunea. Oare ce au de gând cu noi”.

Postarea medicului pneumolog Flavia Groșan a a strâns, în 24 de ore, aproape 5.000 de reacții, zeci de comentarii și peste o mie de share-uri.

Medic ATI: „Este extrem de periculos faptul că un medic răspândește asemenea aberații”

Afirmațiile au fost catalogate imediat drept „periculoase” și „false” de medici specialiști.

Medicul primar ATI Iuliu Torje a reacționat public, acuzând că fenomenul „Groșan” se repetă, prin răspândirea unor teorii fără fundament.

„Nu e posibil să asistăm pasivi cum asemenea inepții grosolane circulă în online, adună mii de like-uri și share-uri, și ajung să fie percepute de unii ca «adevăruri». Problema gravă este că autorul nu e un anonim de pe Facebook, ci o doamnă doctor pneumolog care recidivează exact ca în pandemie, împingând în spațiul public aceleași minciuni periculoase”, a spus Torje.

El a explicat că noțiunea de „shedding” nu are legătură cu vaccinurile anti-COVID.

„«Shedding» după vaccinare? Nu există! Acest fenomen apare doar la vaccinurile cu virus viu atenuat (ex. vaccinul oral antipoliomielitic, scos din uz). Vaccinurile anti-COVID NU conțin virus viu, deci nu pot transmite nimic altcuiva. (…) «Proteina spike transmisă prin fluide»? Aberație. Proteina spike este produsă tranzitoriu, în cantități infime, doar pentru a stimula sistemul imunitar. Ea nu se «scurge» în parteneri și nu provoacă «ceață mentală» sau «oprirea respirației»”, a precizat medicul ATI.

„Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a răspândi minciuni medicale”

Torje a respins și ideea că vaccinurile ar modifica ADN-ul uman: „«Gene care produc la infinit proteina spike»? Fals cras. ARNm-ul din vaccin este fragil, dispare rapid și NU se integrează în genom. Oricine afirmă contrariul demonstrează o lipsă totală de înțelegere a biologiei celulare. Ceea ce este însă real și extrem de periculos este faptul că un medic răspândește asemenea aberații, subminând încrederea în vaccinare. Vaccinurile au salvat milioane de vieți în pandemie, reducând masiv formele grave și decesele”.

În opinia sa, Colegiul Medicilor ar trebui să ia atitudine: „Un medic care intoxică publicul cu dezinformări repetate, exact ca în pandemie, devine un pericol public și își trădează jurământul. Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a răspândi minciuni medicale cu potențial letal.

Vaccinarea protejează, pseudoștiința ucide. Cine alege să recidiveze cu asemenea narațiuni toxice trebuie privit ca agent activ de dezinformare. Iar CMR are datoria să acționeze ferm.”

Colegiul Medicilor Bihor vorbește despre „erori grave, fără nici o fundamentare științifică”

Colegiul Medicilor Bihor a transmis la rândul său un comunicat oficial prin care se delimitează ferm de declarațiile făcute de Flavia Groșan și anunță că a convocat o ședință pentru a decide ce măsuri se impun:

„Colegiul Medicilor Bihor, aflat în jurisdicția Colegiului Medicilor din România, se delimitează ferm de declarațiile publice făcute recent de către Dr. Groșan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia.

Considerăm că afirmațiile făcute de Dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nici o fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației.

Atragem atenția că dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca «adevăruri științifice».”

Instituția reia argumentele științifice, subliniind că vaccinurile anti-COVID nu pot provoca fenomenul descris: „Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre «shedding» după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace «ceață mentală sau oprirea respirației», ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculară pentru orice medic.”

Colegiul consideră declarațiile o încălcare gravă a eticii medicale și anunță măsuri:

„Considerăm încălcarea gravă a eticii și deontologiei medicale realizată prin declarațiile doamnei Dr. Groșan Flavia care a recidivat exact ca și în pandemie și a diseminat în spațiul public neadevăruri periculoase. În acest context azi, 25 august 2025, ora 13:30 am convocat ședința BEX CM Bihor, pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR.”

Comunicatul este semnat de conf. univ. dr. Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medicilor Bihor și vicepreședinte CMR, care reafirmă: „Astfel de declarații personale nefundamentate științific sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală și în sistemul de sănătate.”

Soecitatea Română de Pneumologie face apel la responsabilitate

La rândul său, Societatea Română de Pneumologie (SRP) a emis un comunicat oficial prin care se delimitează de afirmațiile Flaviei Groșan.

„Societatea Română de Pneumologie (SRP) ia act de declarațiile apărute recent în spațiul public din partea unui medic (dr. Flavia Groșan) și subliniază că acestea nu reprezintă și nu reflectă în niciun fel poziția oficială a SRP. (…) SRP respinge ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizează asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de «fake news» medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală.”

Organizația reafirmă că susține „exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice” și face apel la responsabilitate.

„Misiunea noastră este de a sprijini pacienții, profesioniștii din sănătate și autoritățile prin expertiză medicală de înalt nivel, cercetare și educație continuă (…). Solicităm tuturor actorilor implicați să se bazeze pe informații validate științific, în interesul pacienților și al sănătății publice.”

Controverse similare în timpul pandemiei

Flavia Groșan a ajuns în centrul atenției și în timpul pandemiei de COVID-19, când a declarat că „a vindecat aproape o mie de pacienţi Covid în diferite stadii, fără nicio zi de spitalizare”, tratând boala „ca pe o pneumonie atipică”.

Ea a susținut că „în spitale se fac greșeli uriașe și protocolul Covid omoară, de fapt, bolnavii”, afirmații contrazise de alți medici specialiști.

Mesajele ei au fost amplificate de televiziuni și de rețele sociale, generând un val de sprijin public și chiar proteste de stradă la Oradea. Grupul de Facebook „Alături de Flavia Groșan” a adunat în scurt timp peste 93.000 de membri, potrivit G4Media.

Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat la acea vreme și a convocat-o pe Flavia Groșan la o discuție în fața Comisiei de etică. După întâlnirea care a durat aproximativ o oră, președintele organizației, dr. Carmen Pantiș, a transmis că medicul nu va fi sancționat.