Flavio Bolsonaro explică de ce a fugit în secret din țară, după înfrângerea în alegerile din Brazilia

Fostul candidat de dreapta la alegerile prezidențiale din Brazilia, Flavio Bolsonaro, care a fugit din țara sa cu un avion privat după înfrângere și s-a refugiat în Statele Unite, și-a justificat vineri plecarea invocând o „persecuție” politică , scrie AFP.

„Persecuția a început chiar mai devreme decât îmi imaginam”, a declarat senatorul în cadrul unei transmisiuni live pe Instagram, unde a vorbit despre decizia de a fugi, în contextul în care justiția braziliană îi anulaseră pașapoartele în cadrul unei anchete privind spălarea de bani.

Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, a povestit că luni, la ieșirea dintr-o vizită la tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, aflat în arest la domiciliu, poliția i-a anunțat că i se retrag pașapoartele.



„Cu ochii plini de lacrimi, mi-a spus: «Știi deja unde vor să ajungă cu asta, nu?»”, a mărturisit el. „I-am spus: «Tată, știu deja (…). Acum știu ce trebuie să fac»”, a adăugat el.

Flavio Bolsonaro a asigurat că a luat decizia de a fugi împreună cu soția sa „fără ca nimeni să știe” și a cerut să nu se „arate cu degetul spre nimeni”.

Fostul candidat a ajuns miercuri în Florida, sud-estul Statelor Unite, la bordul unui avion privat, la finalul unei călătorii pline de peripeții, care a trecut prin Argentina și Ecuador. Potrivit unui document de zbor consultat de AFP, el s-a îmbarcat cu un pașaport italian pe numele său.

„Am plecat spre Brazilia”

„Nu am părăsit Brazilia, am plecat spre Brazilia”, a afirmat candidatul învins, care nu și-a recunoscut înfrângerea surprinzătoare din turul al doilea în fața președintelui de stânga în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, și a denunțat o presupusă fraudă electorală, în ciuda dezmințirilor din partea propriului său partid și a justiției.

El a comparat presupusele nereguli ale scrutinului cu „goluri marcate cu mâna” care nu au fost anulate de VAR (asistența video pentru arbitraj în fotbal), fără a prezenta dovezi care să-și susțină acuzațiile.

Bolsonaro a prezis că Brazilia va „intra în faliment” sub mandatul lui Lula și s-a declarat gata să candideze din nou la președinție. „Nu vorbesc despre 2030, vorbesc despre mai devreme”, a spus el referindu-se la data următoarelor alegeri prezidențiale.

Guvernele președintelui american Donald Trump și ale președintelui argentinian Javier Milei au fost somate să explice rolul țărilor lor în această fugă.

Joi, Ministerul Afacerilor Externe din Brazilia a convocat-o pe reprezentanta Ambasadei Argentinei la Brasilia pentru a „oferi explicații” după trecerea lui Flavio Bolsonaro prin teritoriul argentinian.

Ce spun autoritățile din Argentina

Potrivit autorităților argentiniene de imigrare, fiul lui Bolsonaro s-a îmbarcat marți seara într-un avion privat la Puerto Iguazu, la 40 de minute după ce a intrat în Argentina pe cale terestră de la granița braziliană situată în imediata apropiere. Un înalt responsabil al guvernului argentinian a negat existența vreunei nereguli în legătură cu trecerea sa.

În Statele Unite, un grup de parlamentari democrați a solicitat administrației Trump să ofere explicații, potrivit unei scrisori difuzate vineri de una dintre semnatare, deputata Sydney Kamlager-Dove.

„Întrebarea centrală este simplă: Departamentul de Stat, Ambasada Statelor Unite în Brazilia sau orice altă agenție a guvernului american l-au ajutat pe senatorul Bolsonaro să călătorească în Statele Unite sau să intre în țară (…)?”, se menționează în această scrisoare.

Înfrângerea lui Flavio Bolsonaro a dat o lovitură puternică dreptei braziliene, care credea că victoria era la îndemână după ce a ieșit în frunte în primul tur.

Miercuri, la scurt timp după sosirea sa în Statele Unite, Flavio Bolsonaro s-a prezentat drept adevăratul „lider” al Braziliei într-o scrisoare publicată pe rețelele de socializare.

Această scrisoare a stârnit dezaprobare în țara sa, chiar și în cadrul propriului său tabără. Joi, președintele Partidului Liberal, formațiunea familiei Bolsonaro, a afirmat că „nimeni nu aprobă” scrisoarea senatorului.