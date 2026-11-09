Florian Lungu, una dintre vocile emblematice ale jazzului românesc, a murit. Compozitorul avea 83 de ani

Florian Lungu, una dintre cele mai importante personalități ale jazzului românesc, a încetat din viață, la vârsta de 83 de ani, anunță Radio România Actualități. Cunoscut în lumea muzicală drept „Moșu’”, Florian Lungu a fost muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune, dedicându-și mai bine de șase decenii promovării jazzului.

„Pentru generații de ascultători, Florian Lungu a fost mai mult decât un realizator de emisiuni: a fost o adevărată enciclopedie vie a jazzului și unul dintre oamenii care au făcut ca această muzică să-și găsească un loc important în spațiul cultural românesc”, scrie RRA.

Născut la 5 ianuarie 1943, la București, într-o familie de muzicieni, Florian Lungu a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” și și-a început activitatea la Radio România în 1967, ca redactor muzical.

Florian Lungu primise Ordinul „Meritul Cultural” în rang de cavaler cu peste două decenii în urmă

Din 1970 a devenit redactor și realizator de emisiuni în zona muzicii ușoare și a jazzului. De-a lungul carierei, a realizat mii de emisiuni radio și de televiziune, a publicat articole de specialitate și a prezentat numeroase festivaluri și concerte de jazz din România.

A fost de asemenea unul dintre organizatorii și păstrătorii fonotecii de jazz a Radiodifuziunii Române și profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și la instituții de învățământ muzical din Cluj și Timișoara. A compus lucrări de jazz și a semnat, între altele, volumele Disco Ghid Rock, în colaborare cu Daniela Caraman-Fotea, și Jazz Calendar.

În 2003, Florian Lungu a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Cavaler, conferit de Președinția României.