Florida cere instanței să forțeze Meta să facă schimbări la Facebook și Instagram

Statul american Florida i-a solicitat miercuri unui judecător de la o instanță statală să dispună modificări la Instagram și Facebook pentru a-i proteja mai bine pe utilizatorii tineri, potrivit Reuters.

Astfel, statul merge mai departe cu un proces în care compania-mamă a celor două platforme, Meta Platforms, este acuzată că le face rău adolescenților. Majoritatea statelor soluționaseră acuzații similare printr-un acord amplu.

Într-o cerere depusă la o instanță din comitatul Pasco, procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a cerut o ordonanță provizorie care să oblige Meta să identifice și să elimine de pe aceste platforme utilizatorii din Florida cu vârste mai mici de 14 ani.

De asemenea, statul Florida solicită companiei Meta să limiteze timpul petrecut de adolescenți pe platforme la două ore pe zi, cumulat pe toate aplicațiile, și să dezactiveze în cazul lor funcții ca redarea automată (autoplay) și derularea infinită (infinite scroll).

Florida cere implementarea imediată a măsurilor și menținerea lor pe toată durata procesului.

Prin procesul intentat, Florida acuză Meta că a conceput în mod deliberat platformele astfel încât să creeze dependență în rândul utilizatorilor tineri și că a indus în eroare publicul cu privire la siguranța acestora.

Este unul dintre zecile de procese similare intentate de statele americane.

Acorduri între Meta și alte state

În august, Meta a încheiat acorduri cu 48 de state și cu Washington DC, acceptând să plătească până la 18 miliarde de dolari și să facă modificări pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale.

Meta a declarat că depune eforturi susținute pentru a-i proteja pe adolescenți pe platformele sale. Atunci când a acceptat înțelegerea, compania a negat că ar fi încălcat legea.

Pentru Meta, suma totală reprezintă profitul pe aproximativ trei-patru luni și veniturile pe circa o lună.

Uthmeier, un republican, a ales să nu adere la acord, ci să continue procesul.

În cererea depusă, Florida susține că acordul reprezintă „o simplă pedeapsă simbolică”, care „va fi privită cu cinism drept un cost inerent al afacerilor și, oricum, nu va împiedica acest tip de comportament pe viitor”.

Modificările solicitate în acțiunea inițiată de Uthmeier sunt mai stricte decât cele acceptate de Meta în cadrul acelui acord. Ele ar bloca accesul adolescenților la mesagerie după atingerea limitei de timp și i-ar interzice companiei să le afișeze reclame.

Schimbările pe care Meta a acceptat să le facă prin acord sunt un indiciu că aceste schimbări sunt posibile, a susținut biroul lui Uthmeier.

Foto: Mikhail Primakov, Dreamstime.com