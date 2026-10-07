Florin Manole apără zborul privat cu judecători și politicieni: „De ce Mykonos? Ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire în Ferentari?” 

Deputatul PSD Florin Manole a apărat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, deplasarea cu un avion privat la Mykonos, plătită de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în contextul dezbaterii de marți din Parlament privind înființarea unei comisii de anchetă pentru zborurile Mykonos-Nordis. Manole a ironizat criticile privind alegerea destinației.

Deputații USR au protestat miercuri în plenul Camerei Deputaților în momentul discutării solicitării USR de înființare a unei comisii de anchetă Mykonos – Nordis care să ancheteze atât zborurile Nordis, cât şi zborurul de lux recent către Mykonos.

În timpul dezbaterilor, Florin Manole a cerut dreptul la replică.

„Cine a plătit zborurile, întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. Există această Cameră de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta. Ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România?”, a spus Manole.

„Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței, este un adevăr”, a continuat fostul ministru al Muncii.

Manole a insistat că deplasarea nu a fost finanțată din bani publici.

„Banii publici, folosiți în acest zbor, au fost zero lei”, a afirmat el.

Zborul privat spre Mykonos

Fostul premier PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.