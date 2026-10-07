Scandal în plenul Camerei Deputaților: pancarte, jucării în formă de avion și microfoane tăiate. De la ce pornit conflictul

Parlamentarii USR au protestat, miercuri, în şedinţa Camerei Deputaţilor. Au venit cu pancarte prin care cer răspunsuri privind zborurile către Mykonos în care s-au aflat politicieni PSD şi magistraţi, dar şi cu privire la zborurile plătite de compania Nordis în care s-au aflat lideri PSD precum Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu.

La începutul ședinței de plen, Diana Stoica, lidera deputaților USR a cerut introducerea pe ordinea de zi, înființarea unei comisii de anchetă „Mykonos-Nordis”.

„Mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși, pe procedură. În fiecare secundă în care supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de anchetă Mykonos-Nordis încălcați Regulamentul Camerei Deputaților. Oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nimeni nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor”, a spus Diana Stoica.

În replică, Natalia Intotero de la PSD, care conducea ședința de plen, a condamnat protestul USR. „În dezbateri, deputații nu adoptă comportamente și limbaje denigratoare și nu desfășoară pancarte sau bannere”.

Diana Stoica i-a reproșat că încearcă să blocheze inițiativa de înființare a comisiei.

„Încercați să ascundeți adevărul. Românii au dreptul să știe adevărul. Să știe de ce există parlamentari PSD care se plimbă pe avioane private, pe banii celor păgubiți…”

Președinta de ședință a tăiat microfonul

Natalia Intotero i-a tăiat microfonul deputatei USR și a cerut chestorilor Camerei Deputaților „să vină să facă ordine”.

În timpul acestui schimb de replici, mai mulți parlamentari USR au afișat mai multe pancarte cu mesaje precum: „Cine a plătit? Vrem răspunsuri”, „Zboruri private. Întrebări publice”, „Cine a plătit luxul?”. De asemenea, ei aveau și jucării în formă de avioane pe care scria „Jet PSD”.

Protest al deputaților USR Foto: Rebecca Popescu/HotNews

„Săriți să faceți circ”

Liderul deputaților PSD, Ștefan Ovidiu Popa, le-a cerut deputaților USR să explice ce rol are Parlamentul în investigarea unor zboruri private.

„Când nu vă ies exercițiile de imagine și nu aveți majorități, săriți direct să faceți circ. Ceea ce vă caracterizează. Aveți întrebări despre cum au fost cheltuiți acești bani privați. Dar vă dăm răspunsuri despre cum s-au cheltuit bani publici. Vă dăm doar două nume: Clotilde Armand și Dragoș Pîslaru”, a mai spus el.

Protest al deputaților USR Foto: Rebecca Popescu/HotNews

Apoi, a intervenit din nou Diana Stoica: „Suntem scandalizați că de atâta timp a apărut în presă informația că baroni PSD s-au plimbat cu avioane private în NIsa, în Monaco, în Mykonos. Nu am făcut decât să vă cerem, pe regulament, înființarea acestei comisii de anchetă”.

Manole: „Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei”

Florin Manole, care se afla în avionul privat cu destinația Mykonos, a luat cuvântul și a spus că pentru acel zbor nu au fost folosiți bani publici, ci bani privați.

„Cetățenilor trebuie să le spunem că banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost bani publici. Mai aveți alte întrebări? Vă aștept și vă voi răspunde oricăreia dintre ele”, a declarat Manole.

Parlamentarii USR au început demersurile pentru înființarea comisiei de anchetă „Mykonos-Nordis” încă din septembrie. Pentru înființare este nevoia de aprobare prin vot a plenului Camerei Deputașilor.

Zborul privat spre Mykonos

Fostul premier PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei.

În 14 septembrie, USR şi PNL au solicitat conducerii Camerei Deputaţilor înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis” care să ancheteze atât zborurile Nordis, cât şi zborurile de lux recente către Mykonos şi Nisa, la care au participat judecătorul CCR Cristian Deliorga, politicieni, preşedintele Tribunalului Constanţa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi un om de afaceri condamnat pentru constituirea de grup infracţional organizat.

În 16 septembrie, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins solicitarea.

Zborurile Nordis

În referatul trimis în instanță de DIICOT, procurorii susţin că fosta deputată PSD Laura Vicol şi soțul ei, Vladimir Ciorbă, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre diverse destinaţii de lux de vacanţă, din ţară şi străinătate.

Printre aceste zboruri se regăsesc călătoriile spre Nisa și Madrid, când la bordul avioanelor private închiriate se aflau premierul Marcel Ciolacu și alți lideri ai PSD, precum Sorin Grindeanu.

Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a recunoscut în luna ianuarie că a zburat alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu avionul privat. „De câteva ori. Și cu dânsul și fără”, a afirmat ea, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

„De câte ori ați zburat cu șeful Marcel Ciolacu în avioane private?”, a fost întrebată Vicol.

„De câteva ori. Și cu dânsul și fără”, a răspuns Laura Vicol.

Premierul Marcel Ciolacu a publicat pe 25 decembrie pe TikTok un videoclip în care prezintă presupusele facturi pentru zborurile efectuate cu un avion privat închiriat de firma Nordis. El a susținut că documentele dovedesc că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.