Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat vineri, într-un interviu acordat Digi24, că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, însă procentul de majorare urmează să fie stabilit de Guvern.

„Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcţie de o decizie politică pe care trebuie să o ia. Dar, încă o dată, nota aceea care este, până la urmă, dreptul şi responsabilitatea ministrului Finanţelor, nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”, a spus Manole, citat de News.ro.

Întrebat de unde ar putea fi luați banii pentru indexare, în condițiile în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că gradul de îndatorare a României a depășit 60% și a avansat scenariul înghețării pensiilor, salariilor și altor ajutoare până în 2031, Manole a spus că aşa ceva „nu se poate întâmpla, pentru că deja inflaţia a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetăţenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după doi ani în care pensiile au fost îngheţate”.

„Deci este de neconceput ca pensiile să nu se majoreze la 1 ianuarie. La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanţe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze, ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală. Aşa cum Inspecţia Muncii, de la Ministerul Muncii, trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată şi să colecteze de acolo prin amenzi şi prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea, la fel Ministerul Finanţelor cu siguranţă trebuie să aloce resursele, ăsta este rolul său”, a afirmat Manole.

Manole: „Consolidarea fiscală trebuie să se facă altcumva decât pe seama pensionarilor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă vineri execuția bugetară la 10 luni. Pentru 2027, ministrul a citat o prognoză a Comisiei Europene care indică o inflație în scădere spre 4,4%, pe care a descris-o drept „cea mai sănătoasă formă de protecție a veniturilor, refacerea reală a puterii de cumpărare, fără a alimenta un nou val de scumpiri”. Mesajul implicit: guvernul mizează pe scăderea inflației, nu pe majorări de salarii și pensii, pentru a reda oamenilor din puterea de cumpărare.

Ministrul Muncii a explicat că aşteaptă să-l asculte pe ministrul de Finanţe, „în primul rând făcând acel raport despre bugetul ţării, raport aşteptat”, dar a adăugat că este vorba despre „o lege în vigoare”, potrivit căreia pensiile trebuie indexate în raport cu rata inflaţiei, care „trebuie respectată” şi de ministrul Muncii, şi de ministrul de Finanţe „în egală măsură”.

Pe de altă parte, există şi o lege care prevede că dacă gradul de îndatorare a trecut de 60% nu mai pot fi indexate pensii, nu mai pot creşte salarii şi altele.

„Aşa cum în ultimii doi ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea respectivă. Înţeleg problemele bugetare pe care le are România. Toţi, din toate ministerele, trebuie să facem toate eforturile pentru a reduce acele cheltuieli ale statului care pot fi reduse fără a afecta serviciile publice esentiale. Însă această aşa-zis consolidare fiscală, respectarea angajamentelor faţă de Comisia Europeană, raportat la ţinta de deficit şi faţă de creditori, trebuie să se facă altcumva decât pe seama pensionarilor”, a spus ministrul Muncii.