„Dacă președintele Dan nu-l demite nici acum, vom reconfirma cine conduce țara”. Concluzie din presă după dezvăluirile despre Pahonțu

Jurnalistul Florin Negruțiu susține, într-un articol de opinie pe Republica.ro, că modul în care va trata președintele Nicușor Dan acuzațiile Recorder la adresa directorului SPP va arăta „cine e șeful cui”.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

Atât fostul președinte Traian Băsescu, cât și fostul premier Ludovic Orban au declarat în interviuri separate pentru HotNews că, în opinia lor, Lucian Pahonțu trebuie schimbat de la conducerea SPP după materialul Recorder.

Florin Negruțiu, despre Nicușor Dan și Lucian Pahonțu

Într-un comentariu publicat pe Republica.ro, jurnalistul Florin Negruțiu l-a descris pe Lucian Pahonțu drept „șeful secretelor tuturor politicienilor”, amintind că acesta a fost șef al Serviciului de Protecție și Pază în mandatele a trei președinți, Traian Băsescu, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, „fiind cel mai longeviv director de serviciu special din România”.

„Practic, dacă președintele Dan nu-l demite nici acum pe generalul Pahonțu, vom ști cine e șeful cui și vom reconfirma cine conduce această țară”, a scris Florin Negruțiu.

El susține că Lucian Pahonțu „e garanția că Securitatea a prosperat bine mersi și în democrație”.

„Generalul Pahonțu, șeful secretelor tuturor politicienilor, este probabil unul dintre cei mai puternici și temuți oameni din statul român. El reprezintă în cel mai înalt grad «Interesul Național» pe care îl simțim manifestându-se în politică, în companii și instituții, în afaceri strategice, în societate sau în presă. Indiferent de votul democratic al oamenilor, în 36 de ani, «Interesul Național» a rămas la putere”, a scris Florin Negruțiu.