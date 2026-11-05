Floyd Mayweather a închiriat în 2024 un apartament în Manhattan pentru 100.000 de dolari pe lună

Fostul campion mondial la box Floyd Mayweather Jr. a pierdut un proces în New York și este obligat de instanță să plătească aproximativ 340.000 de dolari pentru chirii restante.

În decembrie 2024, Floyd Mayweather a închiriat un apartament de tip duplex la etajele 18 și 19 ale complexului de lux „The Baccarat Hotel and Residences” din Manhattan. Chiria stabilită a fost de 100.000 de dolari pe lună, potrivit The Times of India.

Locuința aparținea antreprenorilor Leila și David Centner, care investiseră inițial peste 15 milioane de dolari pentru a uni două unități adiacente într-un apartament mare, cu 5 dormitoare și 5 băi.

Fostul campion mondial la box Floyd Mayweather Jr. Credit line: Tischler Carlos/Eyepix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Probleme în instanță

Problemele au început la jumătatea anului 2025, când fostul boxer a încetat să mai plătească chiria. Proprietarii l-au dat în judecată și au cerut inițial 500.000 de dolari.

Deși cele două părți au ajuns la un acord ca datoria să fie plătită până la 2 decembrie 2025, Mayweather a achitat doar o singură lună, după care a dispărut și nu a mai răspuns la apeluri.

Situația i-a frustrat pe proprietari, mai ales că sportivul continua să posteze pe Instagram imagini în care se afișa cu teancuri mari de bani, scrie sursa citată.

Pentru că Mayweather a ignorat procesul și nu s-a prezentat la tribunal, un judecător din New York a pronunțat o hotărâre în lipsă pe 28 octombrie anul acesta.

Fostul campion este obligat să plătească 340.000 de dolari, sumă care include chiria neplătită, penalitățile, dobânzile și cheltuielile de judecată.

Această problemă juridică vine la scurt timp după ce, în septembrie, Mayweather a renunțat la un alt proces, în care își acuza fostul manager de investiții de deturnarea a 175 de milioane de dolari.

O vânzare de 20 de milioane de dolari

Pentru proprietari, povestea s-a încheiat cu un profit uriaș. După ce au reintrodus apartamentul pe piață, aceștia au reușit să îl vândă pentru suma de 20 de milioane de dolari.

Cazul arată că regulile pieței imobiliare se aplică tuturor, iar neplata obligațiilor poate duce la bătălii juridice lungi și costisitoare, indiferent de averea sau de celebritatea chiriașului, notează The Times of India.

Considerat unul dintre cei mai mari boxeri din toate timpurile, Floyd Mayweather Jr. s-a retras din activitate cu un palmares legendar de 50 de victorii și zero înfrângeri.



