Focar de rabie în Harghita. O pisică turbată a mușcat mai multe persoane la Bălan

Două noi cazuri de rabie au fost confirmate la o pisică din Bălan, care a atacat mai multe persoane, şi la o vacă din Sândominic, care prezenta semne clinice, potrivit directorului Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Harghita, dr. István Róbert, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, pisica a intrat într-o gospodărie, la marginea oraşului Bălan, unde a muşcat doi câini şi pe proprietară, apoi a plecat într-o curte învecinată şi a muşcat un bărbat. Ulterior, animalul a atacat şi un biciclist.

În cele din urmă, pisica a fost găsită de vânători, însă şi aceştia au fost atacaţi şi au reuşit cu dificultate să anihileze animalul, potrivit şefului DSVSA Harghita.

Totodată, a fost confirmat şi cazul de rabie la bovina din Sândominic, aflată în aceeaşi turmă în care boala fusese confirmată săptămâna trecută.

În cursul zilei de marţi, un nou caz suspect a fost semnalat şi la o bovină din Dăneşti. Animalul se afla pe o păşune, la marginea localităţii, şi prezenta semne clinice de rabie, având un comportament agresiv inclusiv faţă de proprietar. Proba prelevată se află în lucru, iar rezultatul este aşteptat în cursul zilei de miercuri.

Oraşul Bălan, la fel ca şi comuna Dăneşti se află în aceeaşi zonă de supraveghere instituită după apariţia primelor cazuri de rabie, motiv pentru care se aplică aceleaşi măsuri adoptate de Comitetul Local de Combatere a Bolilor.

Dr. István Róbert a menţionat că vaccinarea continuă, iar persoanele care au intrat în contact cu animalele afectate au fost îndrumate către serviciile medicale.

În prezent, în Harghita sunt confirmate opt cazuri de rabie – şase la bovine, unul la câine şi unul la pisică.