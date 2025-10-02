Fondatorul unui startup de AI explică de ce nu ar trebui să ne așteptăm la descoperiri științifice revoluționare din partea actualelor modele de inteligență artificială

Modelele actuale de AI despre care se vorbește enorm au șanse reduse să ne ducă spre descoperiri științifice majore, este de părere Thomas Wolf, co-fondator al Hugging Face, companie de AI evaluată la 4,5 miliarde dolari.

Wolf a trecut în revistă, citat de CNBC, câteva probleme ale chatboților din prezent, prima fiind că tind să dea mereu dreptate omului care pune întrebări, iar acest lucru se poate vedea din răspunsurile în care chatbot-ul laudă user-ul pentru că i-ar fi pus o întrebare „foarte bună” sau „interesantă”, chiar și când întrebarea este banală.

A doua problemă este că modelele care stau la baza acestor chatboți sunt concepute pentru a „prezice cel mai probabil token care urmează” sau „cuvânt” într-o propoziție, iar oamenii de știință nu fac descoperirile în acest mod, nici nu gândesc în acest stil, ci pun sub semnul întrebării ceea ce spun ceilalți..

„Omul de știință nu încearcă să prezică cel mai probabil cuvânt care urmează, ci încearcă să prezică un lucru cu totul nou, aparent improbabil, dar care, de fapt, s-ar putea dovedi adevărat”, a spus Wolf. Când el vorbește despre descoperiri științifice, se referă la idei noi cu adevărat inovatoare, ceva la nivel de premiul Nobel.

Wolf a spus că acești chatboți (și „tool-urile” adiacente) vor fi probabil folosiți mai mult pe post de „copilot pentru un om de știință”, ajutând la cercetare și la generarea de idei noi.

Hugging Face este o companie de inteligență artificială fondată în 2016 în New York și devenită un nume important în domeniul open-source AI. Compania are o platformă unde cercetătorii și companiile pot încărca, distribui și folosi modele de inteligență artificială.

Compania dezvoltă și „biblioteci” de programare pentru lucrul cu modele mari de limbaj și pentru acces mai facil la seturi mari de date.