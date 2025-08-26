Fondul norvegian de investiții a renunțat din motive etice la participațiile deținute la o companie din SUA și cinci bănci din Israel, pe fondul războiului din Gaza

Decizia a fost luată „din cauza unui risc inacceptabil ca aceste companii să contribuie la încălcări grave ale drepturilor persoanelor fizice în situații de război și conflict”, scrie Reuters.

Fondul norvegian de investiții în valoare de 2 trilioane de dolari, cel mai mare din lume, a anunțat luni că a renunțat la participațiile la grupul american de echipamente pentru construcții Caterpillar, precum și la cinci grupuri bancare israeliene, din motive etice.

Cele cinci bănci sunt Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel și FIBI Holdings, au anunțat reprezentanții fondului, într-un comunicat.

Decizia a fost luată „din cauza unui risc inacceptabil ca aceste companii să contribuie la încălcări grave ale drepturilor persoanelor fizice în situații de război și conflict”, a declarat fondul, care este administrat de banca centrală a Norvegiei.

Înainte de această măsură, fondul deținea o participație de 1,17% în Caterpillar, evaluată la 2,1 miliarde de dolari la 30 iunie, potrivit înregistrărilor sale.

Participațiile în cele cinci bănci israeliene erau evaluate la o valoare totală de 661 de milioane de dolari, tot la 30 iunie, potrivit datelor fondului.

Mulți cercetători în domeniul genocidului, avocați și activiști pentru drepturile omului, inclusiv academicieni și organizații de campanie israeliene, afirmă că Israelul comite genocid în Gaza, invocând uciderea în masă a civililor și impunerea foametei.

Comunitatea internațională și activiștii critică de asemenea activitatea de colonizare israeliană care s-a intensificat în Cisiordania.

„Încălcări extinse și sistematice ale dreptului internațional umanitar”

Organismul de supraveghere a eticii fondului, numit Consiliul de Etică, a declarat că „în evaluarea consiliului, nu există nicio îndoială că produsele Caterpillar sunt utilizate pentru a comite încălcări extinse și sistematice ale dreptului internațional umanitar”.

Buldozerele fabricate de Caterpillar „au fost utilizate de autoritățile israeliene în distrugerea ilegală pe scară largă a proprietăților palestiniene”, a afirmat acesta.

Încălcările au avut loc atât în Gaza, cât și în Cisiordania, a declarat consiliul, adăugând că „compania nu a implementat niciun fel de măsuri pentru a preveni o astfel de utilizare”.

„Întrucât livrările de utilaje relevante către Israel urmează să fie reluate, Consiliul consideră că există un risc inacceptabil ca Caterpillar să contribuie la încălcări grave ale drepturilor indivizilor în situații de război sau conflict”.

Consiliul, un organism public înființat de Ministerul Finanțelor, verifică dacă firmele din portofoliul fondului respectă liniile directoare etice stabilite de parlamentul norvegian. Fondul are investiții în aproximativ 8.400 de companii din întreaga lume.

Acesta face recomandări consiliului de administrație al băncii centrale, care are ultimul cuvânt. Consiliul de administrație a fost de acord cu recomandarea consiliului.

Fondul norvegian a anunțat pe 18 august că se va retrage din șase companii, ca parte a unei revizuiri etice în curs privind războiul din Gaza și evoluțiile din Cisiordania, dar a refuzat la momentul respectiv să numească vreun grup până la vânzarea acțiunilor.

Toate băncile excluse „au contribuit la menținerea coloniilor israeliene

În ceea ce privește băncile, organismul de supraveghere etică a examinat inițial practica băncilor israeliene de a garanta angajamentele pentru construirea de locuințe ale coloniștilor israelieni în regiune.

Luni, consiliul a declarat că toate băncile excluse „au contribuit la menținerea coloniilor israeliene prin furnizarea de servicii financiare necesare pentru activitatea de construcție în coloniile israeliene din Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est”.

Aproximativ 700.000 de coloniști israelieni trăiesc printre 2,7 milioane de palestinieni în Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Multe colonii sunt adiacente zonelor palestiniene, iar unele firme israeliene deservesc atât israelieni, cât și palestinieni.

Anul trecut, cea mai înaltă instanță a ONU a constatat că coloniile israeliene construite pe teritoriul ocupat în 1967 sunt ilegale, o hotărâre pe care Israelul a calificat-o drept „fundamental greșită”, invocând legăturile istorice și biblice cu acest teritoriu.