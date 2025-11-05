Fonduri europene 2025-2026: Calendar AFIR pentru deschiderea unor finanțări de 665 milioane EUR pentru firme de procesare, ferme mici, tineri fermieri și alți beneficiari

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale urmează să lanseze, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, opt linii de finanțare în valoare totală de 665 milioane EUR, pentru ferme mici, mici fermieri, firme de procesare a produselor agro-alimentare și alți beneficiari, conform calendarului orientativ publicat recent.

Citește mai departe pe StartupCafe…